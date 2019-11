La Mummia con Tom Cruise film stasera in tv 27 novembre | cast | trama | curiosità | streaming

La Mummia della 'santona' conservata per 17 anni : "La famiglia aspettava che resuscitasse" : È sparita improvvisamente nel 1996. Aveva la fama di “guaritrice”: dispensava consigli per curare la salute e lo spirito. Poi da un giorno all’altro di Graziella Giraudo non c’è stata più traccia. Fino a quando il suo cadavere, nel 2013, non è stato ritrovato mummificato nella sua casa. Come riporta il Corriere, per quel segreto mantenuto per 17 anni sono a processo tre familiari della santona ...