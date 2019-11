La Casa di Carta | arrivano i libri in lingua italiana | ecco quando

«La Casa di Carta» : arriva (anche) lo spin-off? : La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3È inutile girarci intorno: quando una serie diventa un fenomeno globale l’unica cosa da fare è spremerla finché il successo non investa qualcos’altro. E così, dopo le prime tre stagioni de La Casa di Carta e una quarta che arriverà su Netflix nel 2020, si pensa allo spin-off. A rivelarlo è ...

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - questo weekend arriva l'evento della Casa di Carta : Ubisoft annuncia un nuovo minievento a tempo limitato di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, basato sulla celebre serie TV di Netflix Original, La Casa de Papel.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Leggi altro...

Rainbow Six Siege : Arriva l’evento crossover con la Casa di Carta : Ubisoft® annuncia un nuovo minievento a tempo limitato di Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege basato sulla celebre serie TV di Netflix Original, La Casa de Papel. L’evento inizierà il 20 novembre e durerà fino al 25 novembre, e nello stesso periodo, Rainbow Six Siege sarà giocabile gratuitamente, così da permettere a chiunque di provare questo fantastico evento crossover. Il nuovo evento ...

La Casa di Carta avrà uno spin-off? L'indiscrezione del produttore : E dire che era tutto partito da una rapina che sarebbe dovuta durare poche ore. Invece, La Casa di Carta, da bravo fenomeno mondiale quale è diventato grazie a Netflix (ad oggi resta la serie non in lingua inglese più vista della piattaforma), non solo tornerà con nuove stagioni, ma potrebbe addirittura avere uno spin-off.Una notizia data nelle ore scorse da Jesus Colmenar, produttore e regista dello show, in occasione della 28esima edizione del ...

La Casa di carta 5 confermata da Colmenar che annuncia anche l'arrivo di uno spin-off : Si ritorna a parlare de La casa di carta. Dopo settimane di silenzio senza che il pubblico avesse notizia sulla nota serie iberica è giunta alcune ore fa un'anticipazione che ha reso felici i fan. L'universo de La casa di carta potrebbe espandersi al più presto perchè si sta lavorando al progetto di uno spin-off. La conferma è arrivata dal regista e produttore esecutivo Jesus Colmenar che, durante il XXVIII Festival del Cinema di Almeria, ha ...

La Casa di Carta : allo studio uno spin off. Confermata la quinta stagione : Il Professore e Berlino - La Casa di Carta Il grande successo de La Casa di Carta avrebbe convinto Netflix a realizzare uno spin off incentrato sulla vita di uno dei personaggi legato alla banda di truffatori guidati da Il Professore (Alvaro Morte). A dare la notizia è stato infatti il direttore e produttore esecutivo Jesus Colmenar, il quale si è sbilanciato anche sul futuro della serie tv iberica, nata inizialmente su Antena 3 e diventata un ...

Netflix lavora già allo spin-off de La Casa di Carta - ma su quale personaggio? : Se ne parla già da un paio d'anni, ma la conferma dell'esistenza di un progetto di spin-off de La Casa di Carta è arrivata soltanto dalle parole del regista e produttore della serie Jesús Colmenar, intervenuto questo weekend insieme a Pedro Alonso, l'interprete di Berlino, ad una premiazione durante il Festival Internazionale del Cinema di Almería. Secondo Colmenar, che fa parte della Casa di produzione spagnola Vancouver Media, ...

Al via le riprese della nuova serie di Alex Pina - il creatore de La Casa di Carta : Sky Rojo in arrivo su Netflix : Sono appena iniziate, col primo ciak battuto l'11 novembre a Madrid, le riprese della nuova serie di Alex Pina, il creatore de La Casa di Carta e sceneggiatore di Vis a Vis e Il Molo Rosso (El Embarcadero), nonché fondatore della società di produzione Vancouver Media. La nuova serie di Alex Pina per Netflix si intitola Sky Rojo ed è un racconto d'azione tutto al femminile di cui si conoscono ancora pochi dettagli, così come è ancora ignoto ...

Taylor Mega ha già dimenticato Giorgia : “Mi attrae Alba Flores de La Casa di carta” : Taylor Mega oggi è single ma è attratta da Alba Flores, Nairobi ne La casa di carta Taylor Mega ha voltato pagina. È già finita infatti la liaison con Giorgia Caldarulo, nota ai più per il ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne. Dopo la polemica scoppiata qualche settimana fa le due si sono lasciate: […] L'articolo Taylor Mega ha già dimenticato Giorgia: “Mi attrae Alba Flores de La casa di carta” proviene da Gossip e Tv.

E se Il Professore de La Casa di Carta non fosse stato Alvaro Morte? Parla l’attore che ha rifiutato il ruolo : Ci sono treni che passano raramente nella vita, ma può anche accadere che due di essi passino nello stesso momento, a distanza ravvicinata, e si debba scegliere al volo quale prendere: è quello che è successo all'attore Javier Gutiérrez, che avrebbe potuto impersonare Il Professore de La Casa di Carta, ma ha rinunciato al ruolo perché già impegnato in un altro film in cui credeva moltissimo. Oggi sembra impossibile immaginare Il Professore ...

Le serie tv spagnole da vedere assolutamente - da Vis a Vis a La Casa di Carta : Mai come negli ultimi anni il mercato dell'audiovisivo spagnolo è cresciuto espandendosi ben oltre i confini nazionali, soprattutto grazie alla distribuzione sulle piattaforme streaming di molti contenuti prodotti in lingua spagnola, ma quali sono le serie tv spagnole da vedere assolutamente per scoprire il mondo della serialità iberica? Dai titoli più famosi e ormai diventati una moda (vedi il fenomeno mondiale La Casa di Carta) a quelli ...

Netflix al Lucca Comics 2019 con The Witcher e La Casa di Carta - ecco gli eventi dedicati : Lucca Comics 2019: Netflix porta The Witcher trasformando la città nel Continente. Presente anche La Casa di Carta con un padiglione dedicato alla serie. Il programma. Il Lucca Comics and Games si avvicina, e dopo l’annuncio di Sky che porterà l’anteprima di His Dark Materials il 2 novembre (leggi qui) anche Netflix aveva annunciato che avrebbe portato due serie tv. Una è The Witcher, una novità che arriverà nel 2020, e l’altra ...

Ufficiale il cast dello spin-off di Vis a Vis - tornano Sandoval e Román per una trama in stile Casa di Carta : Il cast dello spin-off di Vis a Vis è completo ed Ufficiale. E soprattutto lascia pensare che la nuova serie abbia molto a che vedere con l'originale da cui è tratta. L'epopea carceraria di Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), sprovveduta impiegata coinvolta in una truffa dall'uomo che amava, continua fuori dal carcere dopo anni di detenzione nei terribili penitenziari di Cruz del Sur e Cruz del Norte, luoghi in cui ha sperimentato sulla ...