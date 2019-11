Klopp | “Ancelotti è un grande Al posto d’onore in casa mia c’è il vino che mi ha

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Sul sito del Liverpool una bella intervista all’allenatore Jurgen. Il tecnico racconta di aver ricevuto un regalo da Carlo Ancelotti, in estate. Una bottiglia dirosso accompagnata da un messaggio di congratulazioni per il successo nella Red Champions League. Il dono è arrivato prima dell’amichevole disputata ad Edimburgo, vinta dal Napoli per 3-0.dichiara: “Il mio ricordo positivo dell’occasione in Scozia è stato il gesto incredibilmente di classe di Carlo. Comprò una deliziosa bottiglia dirosso e vi scrisse un toccante messaggio di congratulazioni, per quello che avevamo realizzato la stagione precedente. Ero abbastanza imbarazzato nel momento in cui me lo ha dato, al punto che mi sono perso le parole. Le persone che mi conoscono bene diranno che questo è un evento molto raro”. La bottiglia di, però, è rimasta chiusa. “Carlo è ...

