Juventus | via all’aumento di capitale Le nuove azioni costano 0 | 93 euro

Juventus - Sarri : “Ecco perché ho lasciato in campo Ronaldo. Higuain e Dybala via per esigenze bilancio” : Maurizio Sarri ha vinto ancora, con la sua Juve. Deve ringraziare Dybala, con cui ha ottenuto il primo posto. Al termine del match, ai microfoni di Mediaset, ha parlato di lui, Higuain e Cristiano Ronaldo. Le sue parole. “Primo tempo ad altissimi livelli, nel secondo invece abbiamo sprecato tanti palloni in uscita. Nel finale un po’ di sofferenza ma per le fatiche spese a Bergamo. Dybala è uscito perché la squadra aveva perso ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : via al secondo tempo all’Allianz Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ Juventus che aspetta in questa ripresa, la partita la fa l’Atletico, cercando di allargare il gioco sulle fasce. 53′ Simeone si gioca la carta Joao Felix, talento portoghese sublime, che va a sostituire Vitolo. 52′ Cartellino giallo per Saul che trattiene Bonucci in copertura. 51′ OCCASIONE ATLETICO Madrid! Bravo Szczesny a bloccare il sinistro da posizione ...

Donnarumma Juventus - contatti avviati : spunta il primo accordo - i dettagli! : Donnarumma Juventus – Nuove voci sul possibile approdo di Gigio a Torino. La Juventus lavora sotto traccia. Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano dal Milan, non è certo una novità. Il contratto in scadenza nel 2021, l’elevato ingaggio percepito e i problemi con il Fair Play Finanziario della società, rendono ipotizzabile un addio a fine stagione del portiere ai rossoneri. Bianconeri prima scelta del portiere ...

Mercato Juventus : pazza idea Paratici. Via Emre Can per un brasiliano : Mercato Juventus – La società bianconera è a lavoro con il chiaro intento di regalare a Maurizio Sarri un altro elemento importante da inserire in rosa. Il nome che circola negli ultimi giorni è di quelli che probabilmente non suscitano chissà quale entusiasmo mediatico, ma la qualità del calciatore è indiscutibile. Mercato Juventus: Paratici vuole portare a Torino Allan Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la Juventus ed in ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari rinviata a domani - ore 15 : 00! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari ...

Juventus u23-Gozzano rinviata : il motivo : Non si giocherà la partita valida per il campionato di Serie C tra Juventus u23-Gozzano, match valido per la 16a giornata di andata del Girone A, partita che era in programma per domenica 24 novembre. “Preso atto dell’Ordinanza del Sindaco di Alessandria del 23 novembre 2019, attraverso la quale viene ordinato il rinvio della gara in oggetto in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni metereologiche, al fine di ...

LIVE Atalanta-Juventus 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Higuain pareggia i conti con una deviazione di Toloi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Subito reazione dell’Atalanta tiro violento di Muriel che chiama alla respinta di pugno Szczesny. 75′ Goooooooooooool, Higuainnnnnnnnnnnnnnn, Higuain prova il tiro dentro l’area di rigore trovando la deviazione fortunosa di Toloi che devia il pallone in rete, Atalanta-Juventus 1-1. 73′ Gomez sfida Emre Can e va al tiro di sinistro dalla destra, palla alta ...

Juventus - l’indiscrezione : “Cristiano Ronaldo ha cambiato casa - via a giugno” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, sfida da non sottovalutare per la squadra di Maurizio Sarri, non ci sarà Cristiano Ronaldo alle prese con qualche problemino fisico, il tecnico bianconero non ha intenzione di rischiarlo anche in vista della Champions League. Nel frattempo arrivano indiscrezioni clamorose sul futuro del calciatore portoghese. “Cristiano Ronaldo ha cambiato casa e da qualche ...

Cristiano Ronaldo addio alla Juventus?/ "Via a fine stagione - pronti Pogba e Mbappè" : Cristiano Ronaldo addio alla Juventus? Secondo il programma spagnolo radiofonico El Chiringuito, CR7 sarebbe pronto a salutare la Signora

Ronaldo Juventus - CR7 via a fine stagione? Spunta una nuova squadra : Ronaldo Juventus – Il caso sembra essere ormai praticamente quasi rientrato. Cristiano Ronaldo, dopo gli impegni con la sua Nazionale, è tornato alla Continassa. Il portoghese ha iniziato, insieme ai suoi compagni, il lavoro di preparazione della sfida di sabato sul campo dell’Atalanta. Le voci riguardanti il suo futuro però non sembrano fermarsi e arrestarsi. Ronaldo Juventus, MLS in vista? Secondo quanto rivelato e riportato dalla stampa ...

Calciomercato Napoli - Allan ha deciso : vuole andare via e preferisce la Juventus : Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e preferisce la Juventus Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e preferisce la Juventus – La situazione in casa Napoli potrebbe tornare verso la normalità dopo il tanto atteso confronto tra ADL e la squadra, con Carlo Ancelotti che si trova ancora nella difficile posizione […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e ...

Mercato Juventus - maxi scambio con la Roma : via due esuberi! : Mercato Juventus – Paratici ha spesso parlato di opportunità da sfruttare sul Mercato, così continua a lavorare sul Mercato sia in entrata che in uscita. La Juventus di Maurizio Sarri ha ormai delle idee ben delineate, idee che hanno tagliato fuori diversi calciatori, tra cui Mandzukic. Paratici sta lavorando per piazzare gli esuberi. Lo scambio Luca Pellegrini-Spinazzola della scorsa estate è l’ultimo affare concluso assieme ...

Milan-Juventus femminile - al via la vendita dei biglietti : Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi da ogni appassionato di calcio, Milan-Juventus, una gara che non è mai come tutte le altre nemmeno se si tratta del campionato femminile. L’appuntamento è fissato per domenica 17 novembre alle ore 15 presso lo Stadio Brianteo di Monza, ma già da ora è possibile acquistare i tagliandi […] L'articolo Milan-Juventus femminile, al via la vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e ...

Juventus - caso Ronaldo : via prima del 90' - ora rischia la multa. Sull’infortunio e sul Portogallo… : Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè dopo la sostituzione di ieri sera nel match contro il Milan. Come evidenziato dallo stesso Maurizio Sarri in conferenza stampa, l’attaccante portoghese è stato sostituito perchè non al meglio fisicamente, perchè reduce da 20 giorni di leggero affaticamento al ginocchio. Un piccolo problema al collaterale del ginocchio […] L'articolo Juventus, caso Ronaldo: via prima del 90′, ora ...