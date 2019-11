Juve | anche Rihanna allo Stadium per la sfida con l' Atletico Madrid

Infortunati Juventus - triplo ko : fuori anche De Ligt - allarme dall’infermeria! : Infortunati Juventus- Dopo i recenti problemi fisici di Cristiano Ronaldo, la Juventus dovrà fare i conti con tre infortuni rimediati durante il match di sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Ko per Bernardeschi, il quale ha abbandonato il campo nel corso del primo tempo per una botta al costato. Situazione da valutare, ma il giocatore potrebbe tornare in campo già nel corso di pochi giorni, tuttavia la sua presenza in campo in vista della ...

Calciomercato Juve - voci di un ritorno al Manchester United per Ronaldo : Non si fermano le indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo, fuoriclasse portoghese che ogni giorno è al centro dei riflettori. Stando a quanto riporta la stampa britannica, infatti, non sarebbe da escludere che il calciatore lusitano decida di tornare al Manchester United al termine della stagione in corso. L'addio alla Juventus viene considerato possibile dal noto quotidiano britannico "The Sun" in quando Cristiano Ronaldo non avrebbe ...

Calciomercato Juventus : il Manchester United avrebbe offerto Chong per Mandzukic : Il Calciomercato invernale potrebbe regalare clamorose trattative, con tante società blasonate che potrebbero attingere sul mercato per migliorare i risultati della prima parte della stagione. Una delle deluse per eccellenza, almeno fino ad ora, è il Manchester United che, nonostante i clamori di inizio stagione, fatica ad ingranare in prestazioni e risultati, a tal punto che la panchina di Solskjaer non è del tutto salda. Di certo la società ...

ESCLUSIVA – Schira (Gazzetta) : ”Tutta la verità su Juve-Allan - piace anche all’Inter” : CALCIOMERCATO NAPOLI: Nicolò Schira in ESCLUSIVA su CMN.IT, ecco la verità sulla voce Juve-Allan CALCIO NAPOLI ULTIMISSIME – Allan e il Napoli, una storia destinata a finire. Almeno per come si sono messe le cose nelle ultime settimane. Il brasiliano infatti è ritenuto uno dei principali promotori della rivolta contro ADL, al cospetto della sua […] Leggi tutto L'articolo ESCLUSIVA – Schira (Gazzetta): ”Tutta la verità su ...

La Juventus fa i conti con le assenze - a casa anche CR7 : I bianconeri devono fare a meno di tre elementi importanti per la difficile trasferta di Bergamo. Dal sito ufficiale la Juventus ha fornito l’ elenco dei convocati per la sfida contro l’ Atalanta. Restano a casa Rabiot, Cristano Ronaldo e Alex Sandro. Mister Sarri spera di recuperare il portoghese per la partita di Champions contro l’ Atletico Madrid. Ecco i convocati per la gara di domani al Gewiss Stadium 1. ...

Juventus : Demiral da possibile titolare a riserva anche di Rugani - cessione in vista : In questo inizio stagione la Juventus ha incontrato non poche difficoltà dal punto di vista difensivo e di certo l'assenza di capitan Chiellini è pesata molto negli equilibri della squadra. Inevitabilmente Sarri ha lanciato nella mischia l'olandese De Ligt, arrivato dall'Ajax per 75 milioni di euro ma che ha pagato e sta pagando l'impatto con una nuova squadra e con un nuovo campionato. A sorprendere fin dai primi giorni di ritiro è stato il ...

CM.COM – Rottura Allan-Napoli - anche la Juve sulle sue tracce : CM.COM – Rottura Allan-Napoli, anche la Juve sulle sue tracce. Il giocatore può partire anche a gennaio CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra il Napoli ed Allan il rapporto sarebbe arrivato ai ferri corti. L’indiscrezione sta rimbalzando man mano su quasi tutti i portali di informazione sportiva online e vedrebbe il brasiliano […] Leggi tutto L'articolo CM.COM – Rottura ...

Lippi : 'La Juve non mi sembra giri al massimo - eppure non hanno perso neanche una gara' : Uno dei trofei più ambiti dai sostenitori della Juventus è sicuramente la Champions League. L'ultima vinta è nel lontano 1996, grazie ad una grande rosa guidata da un tecnico che ha impreziosito la sua carriera da allenatore con la vittoria della Coppa del Mondo, ovvero Marcello Lippi. Proprio quest'ultimo, dimessosi pochi giorni fa da commissario tecnico della Cina, è stato intervistato nel corso dell'evento ''Premio Viareggio Sport''. Ha avuto ...

Cessioni Juventus - 4 addii a gennaio : c’è anche una sorpresa! : Cessioni Juventus- Non solo mercato in entrata, la Juventus dovrà valutare attentamente anche l’aspetto Cessioni in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Perin potrebbe dire addio per cercare di recitare un ruolo da titolare nel corso dei prossimi sei mesi. Cessione possibile con la formula del prestito con diritto di riscatto. Verso l’addio anche Mandzukic, anche se nelle ultime ore il Manchester United si ...

Juventus : Ronaldo è tornato al JTC ed è sereno - merito anche di una telefonata di Nedved : Cristiano Ronaldo, esattamente alle ore 13:30 di quest'oggi, ha varcato i cancelli della Continassa per riprendere gli allenamenti in vista della gara contro l'Atalanta. CR7 ritroverà Maurizio Sarri e i compagni di squadra dopo la famigerata sostituzione in Juventus-Milan. Il caso però è chiuso già da giorni, come ha spiegato lo stesso fenomeno di Madeira. Inoltre, Cristiano Ronaldo, quando era al seguito della nazionale portoghese, ha ricevuto ...

Calciomercato Juventus - Chong del Manchester United il possibile colpo 'alla Pogba' : La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani e lo dimostra anche la campagna acquisti del Calciomercato estivo. Oltre ad aver investito in maniera massiccia nel settore giovanile (gli under 15 Cerri, Finnan e Joel Ribeiro e gli under 23 Rafia, Han e Mota Carvalho) i bianconeri hanno deciso di regalare giovani di qualità anche per la prima squadra, basti guardare gli arrivi di De Ligt (75 milioni di euro all'Ajax), Demiral (18 milioni al ...

Niente Juventus anche su Football Manager : si chiamerà Zebre : La partnership esclusiva tra la Juventus e Konami per eFootball PES 2020 porterà ad una novità anche in Football Manager, il più noto tra i videogiochi calcistici Manageriali: il nome dei bianconeri infatti non sarà utilizzato. Come accaduto anche per Fifa, infatti, l’esclusiva tra la Juventus e Konami ha portato Sports Interactive e Sega, le […] L'articolo Niente Juventus anche su Football Manager: si chiamerà Zebre è stato ...

Atalanta : verso la sfida alla Juventus - anche Gosens e Freuler dovrebbero farcela : Atalanta-Juventus di sabato 23 novembre alle 15 sarà la gara che aprirà la tredicesima giornata di serie A. Dopo la sosta, i bergamaschi affronteranno quindi l’avversario più difficile, la capolista che nessuno è riuscito ancora a fermare. La sosta del campionato per la Dea è un vero e proprio toccasana, visto il periodo non troppo brillante che la squadra sta vivendo. Gli uomini di Gasperini hanno frenato la propria corsa nelle ultime tre gare ...

Ronaldo Juventus - la società ha deciso : ora arriva anche la conferma! : Ronaldo Juventus- Sostituzione contro il Milan accolta con particolare scetticismo, qualche parolina di troppo nei confronti di Sarri e poi via dentro gli spogliatoi senza fermarsi in panchina. Nessun caso, anche perchè lo stesso tecnico della Juventus ha confermato che l’attaccante portoghese era solamente arrabbiato con se stesso. Non ci sarà nessuna multa: questa la scelta da parte della società, anche se Ronaldo dovrà scusarsi ...