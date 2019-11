Jacqueline e Rebecca | ecco le prime figlie di Heather Parisi Oggi le ritroviamo così

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 novembre 2019), la seconda figlia di, durante la puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ in cui era ospite la ballerina americana aveva accusato la mamma con un post pubblicato su Instagram: “Perché non chiedete alladove stanno le altre due?”, aveva scritto la 19enne, taggando la conduttrice Barbara d’Urso. Il clamore mediatico dell’intervista televisiva ha sconvolto lepiù grandi della soubrette americana,e Jaqueline che hanno risposto alle insistenti voci di corridoio in modo particolare. Poco dopo l’intervista rilasciata dalla mamma, in cui ha parlato di aver subito violenze dall’ex compagno, hanno voluto chiarire. “Ci teniamo a sottolineare che siamo contente di apprendere attraverso i media della serenità della mamma e in riferimento alla trasmissione della scorsa settimana di cuiè ...

infoitcultura : Chi sono le figlie di Heather Parisi, Rebecca Jewel e Jacqueline Luna - sironidepalma : Heather Parisi e le figlie “dimenticate” Jacqueline e Rebecca - EnfantProdige : @SunshineMarcoB La Parisi è fortunata che Rebecca e Jacqueline non hanno atteggiamenti come Francesca De Andrè -