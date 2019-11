Inzaghi non spera nemmeno nell’aritmetica | “Usciremo dall’Europa League | peccato”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) La Lazio è quasi fuori dall’Europa, tanto che al netto delle dichiarazioni di prassi (“finché l’aritmetica non ci condanna”) anche Simonepiù che pensare al match di domani col Cluj si guarda indietro e pensa agli errori commessi. “Sappiamo che la nostra qualificazione è appesa a un filo ma, finché l’aritmetica non ci condanna, ci proveremo, pur sapendo che ci sono poche possibilità di andare avanti. Purtroppo abbiamo fatto degli errori, ma ci sono stati anche dei fattori esterni: c’era un rigore per Immobile contro il Celtic. Ma una squadra come la nostra doveva fare di più in queste quattro partite”. Delle ultime 8 partite in Europa la Lazio ne ha perse 7… “Ci teniamo a vincere e metteremo in campo una squadra che possa permettercelo. Bisogna sempre giocare per vincere, come accaduto contro il Celtic: avremmo ...

