Inviava video hot della figlia al suo amante | madre condannata

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) È stataa sei anni di reclusione per aver realizzato e diffuso materiale pedopornografico in cui la protagonista era la, al tempo dei fatti 13enne. Una 58enne di origine canadese e residente nel Coneglianese era infatti finita a processo con l'accusa di aver costretto laminorenne a farsi filmare per poi inviare tutto il materiale un uomo di Napoli con cui la donna aveva iniziato da tempo una relazione a distanza. Come spiega TrevisoToday, la vicenda era venuta alla luce nel corso di una indagine condotta dalla Procura di Napoli nei confronti dell'virtuale58enne (l'uomo si trova ora sotto processo per detenzione di materiale pedopornografico). Oltre 600 foto esono stati trovati nel pc dell'uomo: tra questi anche file che ritraevano la 13enne in vacanza in Croazia nel 2012 con i genitori. Il padregiovane (oggi separato dalla 58enne) ...

ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: 'Stasera vengo da te': Ecco perché Cinzia era terrorizzata dall'uomo condannato per stalking. I messaggi che lui le in… - giuno73 : RT @chilhavistorai3: 'Stasera vengo da te': Ecco perché Cinzia era terrorizzata dall'uomo condannato per stalking. I messaggi che lui le in… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: 'Stasera vengo da te': Ecco perché Cinzia era terrorizzata dall'uomo condannato per stalking. I messaggi che lui le in… -