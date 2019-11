Internet 4G di Vodafone non va | connessione dati assente o debole il 27 novembre

Vodafone regala Internet illimitato a tutti i suoi clienti per il down di ieri : ieri pomeriggio la rete Vodafone, sia quella fissa che mobile, è stata down per alcune ore causando non pochi disagi a milioni di utenti e così Vodafone, per scusarsi, ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti i suoi clienti. L'articolo Vodafone regala Internet illimitato a tutti i suoi clienti per il down di ieri proviene da TuttoAndroid.

Problemi Vodafone del 24 novembre : solo chiamate di emergenza - nessun servizio Internet : I Problemi Vodafone del 24 novembre si sono presentati come un fulmine a ciel sereno (come riportato dal portale 'downdetector.it'), facendosi sentire in tutto il loro peso intorno alle 14.10. Una domenica particolarmente intensa per i clienti del gestore rosso, lato mobile: purtroppo è possibile effettuare solo chiamate di emergenza, e la situazione non cambia naturalmente per quanto riguarda Internet, che pure non funziona. Non crediate di ...

Tirate fuori la vecchia SIM Vodafone - potreste ricevere due mesi gratis di minuti - SMS ed Internet : Come accaduto altre volte in passato, Vodafone torna a bussare alla porta di alcuni tra i clienti che non utilizzano la propria SIM da diversi mesi L'articolo Tirate fuori la vecchia SIM Vodafone, potreste ricevere due mesi gratis di minuti, SMS ed internet proviene da TuttoAndroid.