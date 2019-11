Inter | la qualificazione dipende da te | contro il Barcellona sarà sfida all’ultimo

Slavia Praga-Inter - Lukaku e Lautaro show : dopo 80 minuti di sofferenza - i nerazzurri vincono 3 a 1. Qualificazione ancora possibile : Alla fine ci pensano, ancora una volta, Lukaku e Lautaro. La coppia di attaccanti dell’Inter firma la vittoria per 3 a 1 dei nerazzurri in casa dello Slavia Praga: la Qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è ancora possibile, anche se per la certezza servirà una vittoria contro il Barcellona. L'articolo Slavia Praga-Inter, Lukaku e Lautaro show: dopo 80 minuti di sofferenza, i nerazzurri vincono 3 a 1. Qualificazione ...

LIVE Borussia Dortmund-Inter calcio - Champions League in DIRETTA : scontro diretto decisivo per la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Borussia Dortmund-Inter – Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter – La presentazione di Borussia Dortmund-Inter Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Inter, quarto incontro del Gruppo F della Champions League 2019-2020. Sul campo del Westfalenstadion i nerazzurri si giocheranno tante delle loro chance di accesso agli ottavi di ...

Inter-Borussia Dortmund 2-0 : Lautaro e Candreva - la prima gioia europea di Conte riapre il discorso qualificazione : Di difesa, di furbizia, anche un po’ di classe. Quella di Lautaro Martinez, gol decisivo (e un rigore sbagliato, ininfluente). Ma anche di De Vrij e Brozovic, gli assist man che non ti aspetti. E di Sebastiano Esposito, 17 anni compiuti da poco, quasi un predestinato, che non ha ancora mai giocato in Serie A ma è giò capace di cambiare l’inerzia di un match del genere in Europa. Così l’Inter di Antonio Conte batte il Borussia Dortmund 2-0, vince ...

Martinez-Candreva - Inter da sballo contro il Dortmund : la squadra di Conte si rilancia per la qualificazione [FOTO] : Inter-Dortmund – Si è conclusa la terza giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo l’Inter di Antonio Conte che torna pienamente in corsa per la competizione. Successo per i nerazzurri che hanno avuto la meglio del Borussia Dortmund, successo pienamente meritato per i padroni di casa, partita deludente invece per il club tedesco che adesso dovrà necessariamente vincere proprio contro l’Inter nel ...

