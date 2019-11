Inter | Eriksen avrebbe rifiutato il rinnovo del Tottenham | Marotta sarebbe sul calciatore

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L'arrivo di Mourinho alha portato entusiasmo e risultati alla società inglese che, dopo il successo in campionato, si è confermata in Champions League grazie alla vittoria in rimonta per 4 a 2 contro l'Olympiakos. Giocatore decisivo del match è stato sicuramente Harry Kane autore di una doppietta ma a cambiare la partita è stato l'ingresso nel primo tempo di, che ha sostituito Dier. Mossa decisiva del tecnico portoghese che si è affidato alla classe e alla tecnica del centrocampista danese che ha evidentemente migliorato il gioco del. Nonostante sia un giocatore importante per la squadra allenata da Mourinho, il danesedeciso di lasciare la società inglese se non a gennaio, a fine stagione. Secondo il noto giornale inglese 'The Sun', il nazionaleuna ricca offerta, l'ennesima della dirigenza delda circa 175 mila euro a ...

FcInterNewsit : FcIN - L'Inter accelera per Eriksen: Marotta ha incontrato l'agente a Milano. C'è anche la richiesta del danese - JoeCipolla_mi : scommetto che l'inter si muoverà per savic, mertens, cavani eriksen! - interliveit : #Inter - #Marotta prova il doppio colpo in casa #Tottenham! -