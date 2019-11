Influenza | Ministro Speranza | “Tutti devono vaccinarsi | soprattutto chi è a rischio”

Tracce di lattice nei vaccini anti-Influenzali - il viceministro : “Nessuna contaminazione” : L'Aifa e il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, hanno affermato che "non c'è alcuna contaminazione e alcun pericolo nei vaccini anti-influenzali" in riferimento ad una nota diffusa ieri dalla stessa Agenzia italiana del farmaco in merito all'eventuale presenza di lattici in questi prodotti e che è stata "pericolosamente fraintesa".Continua a leggere