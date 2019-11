Incidente sull' Asse Attrezzato | muore motociclista

Incidente sull'Assea- Attrezzato - muore motociclista : Pescara - In unn Incidente avvenuto questa mattina sull’Asse Attrezzato a Pescara, è costato la vita ad un motociclista di cui ancora non sono note le generalità. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorsi, le forze dell'ordine e i dipendenti dell'Anas e il traffico è stato deviato con indicazioni in loco con uscita obbligatoria a Porta Nuova. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida ...

Bari - Incidente sulla Sp231 - scontro frontale tra due auto - gravi una bambina e una donna : Nelle serata di oggi, causa forse anche l’asfalto bagnato, sulla Sp231, all’altezza di Bitonto si sono scontrate frontalmente due auto, una Fiat Punto e una Lancia Musa. Ad avere la peggio i passeggeri della Lancia Musa, un’intera famiglia. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia municipale di Bitonto. I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti. Ricoverati d’urgenza in gravi condizioni una bimba e ...

Incidente sull’autostrada : scontro tra pullman - tir e auto : un morto : Grave Incidente stradale sull’autostrada A1 in direzione Sud, nei pressi di Tivoli, oggi 21 novembre. È successo intorno alle 14:30 all’altezza dell’area di servizio Prenestina (al chilometro 5,64). Nello scontro tra un pullman, un tir e un auto è morto un uomo. L’autostrada in direzione Napoli è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e la pulizia della carreggiata. In particolare i tre mezzi si sono scontrati per cause di ...

Melissa Satta - “Incidente hot” sullo sgabello. Appena sveglia si mostra così. Tutti stesi : Melissa Satta, lo scatto su Instagram lascia a bocca aperta. La bella ex velina è sempre sexy e bellissima, qualunque cosa indossi (o non indossi). Per Melissa questo è un periodo particolarmente felice: da alcuni mesi è tornata insieme al marito Kevin Prince Boateng, per la gioia del figlio Maddox Prince, che, dopo mesi di separazione, può godere di nuovo della presenza sia del padre che della madre. Melissa Satta è sempre molto attiva sui ...

“Incidente mortale sulla Appia” : immediato l’arrivo dei soccorsi. Ma il ciclista stava solo dormendo : Un passante ha visto un corpo al lato della strada, immobile, e ha subito pensato che si trattasse di un incidente mortale. Una chiamata immediata ai soccorsi che sono arrivati insieme alle forze dell’ordine ma il ciclista stava semplicemente dormendo. Nessuna tragedia, per fortuna. La storia la racconta Il Messaggero: siamo sull’Appia, lato Monte San Biagio. L’uomo in bicicletta, spossato dalla lunga pedalata e da una bevuta ...

Formula 1 - i Commissari di Gara hanno sentenziato : ecco la decisione sull’Incidente tra Vettel e Leclerc : Dopo aver interrogato Vettel e Leclerc sul contatto avvenuto in pista in Brasile, i Commissari lo hanno catalogato come incidente di Gara Nessuna sanzione per Sebastian Vettel e Charles Leclerc, la Direzione Gara ha deciso di non punire ulteriormente i due piloti della Ferrari, catalogando come incidente di Gara il contatto avvenuto al 66° dei 71 giri del Gran Premio del Brasile. Photo4/LaPresse Il Collegio dei Commissari, composto tra gli ...

Moto3 – Incidente Foggia - Dennis trasportato in ospedale : gli aggiornamenti sulle condizioni dell’italiano : aggiornamenti sulle condizioni di Dennis Foggia: ecco come sta il giovane pilota dello Sky Racing Team La gara di Moto3 del Gp di Valencia è iniziata con uno spaventoso Incidente che ha messo ko Dennis Foggia: il giovane pilota dello Sky Racing Team è rimasto coinvolto in un brutto schianto che ha costretto ad interrompere la gara e all’intervento delle ambulanze. Foggia è risultato presto cosciente e ha mosso le gambe, quindi ...

Upas - trame al 29 novembre : Diego indaga sull'Incidente di Aldo - Vittorio rivuole Alex : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera più longeva della tv italiana. Le trame delle puntate trasmesse dal 25 al 29 novembre su Rai 3 rivelano che Diego Giordano vorrà dimostrare la sua innocenza, tanto da indagare sull'incidente accaduto ad Aldo Leone. Vittorio Del Bue, invece, cercherà di riconquistare Alex Parisi dopo averla tradita con Anita. Un posto al sole, puntate 25-29 novembre: Diego ha ricordi ...

Grave Incidente sulla Comiso Mazzarrone : due feriti : Grave incidente stradale oggi pomeriggio sulla Sp4, la Comiso Mazzarrone. Nello scontro frontale sono rimasti feriti un 36enne e un 27enne

Tragico Incidente sulla Salerno-Caserta - muoiono madre e figlia calabresi : Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sull’autostrada A30 Salerno-Caserta, in Campania, dove purtroppo una madre e una giovanissima figlia residenti in Calabria, hanno perso tragicamente la vita. Nello scontro sarebbe rimasto gravemente ferito anche il capo famiglia che è stato trasporto d'urgenza in ospedale, dove è stato immediatamente ricoverato. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi, ma non sappiamo se ...

Incidente Cuneo - scontro frontale tra tre auto sulla Bovesana : un morto e quattro feriti : Incidente nella serata di ieri a Cuneo sulla Sp21 Bovesana: in seguito allo scontro frontale tra tre auto un uomo di 48 anni, Domenico Loiacono, di Robilante, è morto sul colpo e altre 4 persone sono rimaste ferite, di cui almeno 2 in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dei passeggeri dalla vetture coinvolto nello schianto.Continua a leggere