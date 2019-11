Incidente a Effingen | Porche contro Renault sull’A3 | tre morti estratti dalle lamiere

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019)oggi a, in Argovia, sull'autostrada A3: unaCayenne, che viaggiava a velocità sostenuta, ha tamponato e travolto una, spingendolaun camion. Il bilancio è di tre. L'autista della vettura sportiva dopo lo schianto ha provato a fuggire a piedi ma è stato poi arrestato dalla polizia.

