In tre giorni 730 migranti partiti dalla Libia | Alarm Phone | “Barcone affondato | 94

Gli sconti già attivi - a tre giorni dal Black Friday : Le offerte più interessanti della settimana del Black Friday, dai prodotti di elettronica ai siti di abbigliamento, biglietti aerei, libri e cosmetici

Camozzi - una barca in tre giorni con la stampante 3D dei record : Dal gruppo bresciano la tecnologia per l’impianto più grande al mondo. In poche ore può realizzare pezzi in materiali h tech lunghi fino a 16 metri

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Beaver Creek - confermata la tre giorni di gare maschili : La FIS ha effettuato oggi il sopralluogo sulla pista Birds of Prey East Summit di Beaver Creek e il controllo della neve ha dato esito positivo. E’ confermata quindi la tappa maschile nella località statunitense del Colorado, dove si sono svolti i tre campionati del Mondo di Vail del 1989, 1999 e 2015. Gli uomini disputeranno nell’ordine un superG, una discesa e un gigante da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, preceduti da tre giorni di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Lake Louise - confermata la tre giorni di gare veloci femminili : La FIS ha effettuato oggi il sopralluogo sulla pista Men’s Olympic East Summit di Lake Louise e il controllo della neve ha dato esito positivo. E’ confermata quindi l’ormai classica tappa femminile nella località canadese dell’Alberta: da venerdì 6 a domenica 8 dicembre le donne disputeranno due discese e un superG. Lake Louise per il Circo Rosa è diventata tappa fissa di Coppa del Mondo dal 1992 ma le prime gare si svolsero nel ...

Sicilia : tre giorni nell'isola per Di Maio (2) : (Adnkronos) - Domenica 24 novembre il primo incontro della giornata è in programma alle 10:30 a Grammichele (Catania) dove il ministro Di Maio, insieme al sindaco Pippo Purpora, terrà un incontro all’Istituto San Vincenzo in via Vittorio Veneto. Alle 14 sarà la volta di Acireale con un incontro al F

Sicilia : tre giorni nell'isola per Di Maio : Palermo, 21 nov. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà questo fine settimana in Sicilia per visitare alcune città colpite dal maltempo e incontrare attivisti e portavoce del M5S del territorio. Per il capo politico del Movimento, venerdì 22 novembre la prima tappa sarà Castelvetr

Incidente con lo scooter a Palermo - il 21enne Daniel Giordano muore dopo tre giorni di coma : Palermo piange la morte del giovane Daniel Giordano, aspirante pizzaiolo di ventuno anni. Stamattina il ragazzo è deceduto all’ospedale Villa Sofia, dopo un Incidente stradale avvenuto lunedì sera. Il ragazzo era in sella al suo scooter quando improvvisamente è finito fuoristrada: era in coma dal giorno dello schianto.Continua a leggere

Fake - Vittorio Feltri litiga e se ne va. E' la terza volta in tre giorni : Tre volte in tre giorni. Vittorio Feltri abbandona ancora una volta gli studi tv e, dopo Non è l’Arena e Live-Non è la D’Urso, lo show va in scena a Fake, la fabbrica delle notizie.Mercoledì sera il direttore di Libero è ospite di Valentina Petrini. Il suo è un intervento in collegamento, come spesso accade, mentre al fianco della conduttrice ci sono Luca Sofri e Paolo Berizzi.prosegui la letturaFake, Vittorio Feltri litiga e se ne va. E' la ...

Secondo Amnesty International i morti nelle proteste in Iran degli ultimi giorni potrebbero essere più di 100 : L’organizzazione internazionale Amnesty International ha scritto che, basandosi sulle informazioni e sulle testimonianze che ha raccolto, i morti nelle proteste degli ultimi giorni in Iran potrebbero essere stati 106. La stima si basa su video verificati, testimonianze di persone sul

Previsioni Meteo Roma : ancora tre giorni di maltempo sulla Capitale [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Ultime 24 ore con annuvolamenti irregolari, ma scarse precipitazioni, salvo un rovescio più intenso ieri mattina, poi poco o nulla o piovaschi occasionali e brevi. Non sono mancate anche ampie schiarite soleggiate. In queste ore mattutine il cielo si presenta nuvoloso, tuttavia non sono presenti parametri indicanti particolare instabilità, per cui il tempo dovrebbe evolvere mediamente asciutto o, al più, con qualche ...

Casa trenta - indaga la Procura militare : l’iter per la casa deciso in due giorni : Da un mese indagine della Procura ordinaria, su denuncia dello Stato Maggiore, su tutti i militari che rimangono negli appartamenti della Difesa senza avere i requisiti

Harry Styles - i fan lo aspettano accampati per tre giorni - : Erika Pomella I fan di Harry Styles non si sono lasciati sconfiggere dal freddo e dalla stanchezza: hanno aspettato il loro idolo per ben tre giorni, accampati sulla Sixth Avenue Harry Styles dovrebbe essere più che orgoglioso di avere alle proprie spalle un nutrito numero di fan che sarebbero disposti a tutto pur di incrociare, anche solo per un attimo, lo sguardo dell'ex leader della boy band degli One Direction. E di certo il ...

Come si è aperta la tre giorni del Pd a Bologna : L'unico argine a Matteo Salvini e a una destra che promette di riportare le lancette indietro di un secolo è il Partito democratico. Un messaggio ad avversari e, forse soprattutto, agli alleati di governo quello che arriva da Palazzo Re Enzo, dove si apre la tre giorni di confronto aperta dal partito guidato da Nicola Zingaretti. Nella grande sala che domina piazza Maggiore, la stessa che ieri si è riempita di migliaia di persone al grido ...

Marcello Sorgi smaschera la deputata M5s Rosalba De Giorgi : "Cosa diceva sull'Ilva tre giorni fa. Contenta?" : "Al fondo del M5s c'è ancora la decrescita felice". Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, coglie in poche righe il tratto essenziale del dramma politico che si sta consumando sull'Ilva, con chi come la deputata grillina pugliese Rosalba De Giorgi che si augurava di vedere lo stabilimento sider