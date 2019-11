Immigrazione clandestina | quanti sono gli irregolari in Europa | dove sono di più

Sbagliano strada e sconfinano dal Canada agli Usa : famiglia in carcere con l’accusa di Immigrazione clandestina : Hanno sbagliato strada e per sbaglio hanno così sconfinato dal Canada negli Stati Uniti. La cosa non è passata inosservata alla polizia di frontiera che li ha subito individuati e arrestati, mandandoli in carcere con l’accusa di immigrazione clandestina. È quanto successo a David ed Elaine Connors, trent’anni lui e ventiquattro lei, che con il loro bimbo di soli 3 mesi erano in vacanza a Vancouver. La famiglia, secondo la ...