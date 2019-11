Il testo sul Mes è chiuso Le opposizioni si scatenano in aula dopo la

Vittorio Grigolo sulle molestie : "Tutto un malintesto - lo dimostra un video" : Ospite di Verissimo, il tenore rompe il silenzio sulla delicata vicenda di cui è stato protagonista tempo fa alla Royal...

Decreto Salva Imprese - il governo chiede la fiducia anche alla Camera sul testo con le norme sui rider e l’end of waste : Il governo ha posto la fiducia sul Decreto Imprese anche alla Camera, dopo che una settimana fa il provvedimento è passato al Senato. Lo annuncia all’assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. A seguito dell’apposizione della questione di fiducia, è convocata la conferenza dei capigruppo che dovrà decidere sul prosieguo dei lavori parlamentari. Il Decreto va convertito entro il 5 novembre. La ...

Rob Halford dei Judas Priest lancia il singolo Morning Star dal nuovo album sul Natale (audio - testo e traduzione) : A Rob Halford dei Judas Priest piace sperimentare e sentirsi libero di provare esperienze che non siano strettamente legate al mondo borchiato dell'heavy metal. Lo scopriamo in queste ore, con il lancio del singolo Morning Star estratto dal nuovo album Celestial, il quinto da solista dopo Halford IV (2010). Ciò che incuriosisce, a questo giro, è che Celestial è un album che raccoglie inediti e canzoni per le feste, e quando diciamo "per le ...

Maledetti Amici Miei dal sogno erotico sulla Bellucci - al testo sull’amicizia letto da Valeria Solarino : Maledetti Amici Miei su Rai 2 i momenti migliori della seconda puntata Il teatro in tv degli Amici Sergio Rubini, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo con l’aiuto di Margherita Buy e Max Tortora Uno show divertente, con una comicità adulta e forse con uno sguardo un po’ rivolto al passato ma dall’animo fortemente teatrale. Maledetti Amici Miei è l’appuntamento del giovedì sera di Rai 2, nella seconda ...

World of Warcraft : Blizzard utilizza il filtro volgarità sulla stringa di testo "NoExtraditionToChina" : A quanto pare in World of Warcraft il filtro volgarità contiene anche stringhe di testo che potrebbero sconvolgere il regime cinese, come "NoExtraditionToChina".Dopo il caso della censura di Chung "Blitzchung" Ng Wai, molti utenti stanno studiando l'influenza del regime cinese sui titoli Blizzard, scansionandoli file per file. Una delle scoperte più interessanti e inquietanti è che all'interno del filtro volgarità, utilizzato per censurare ...

In edicola sul Fatto del 11 ottobre : manette agli evasori - il testo M5s. Così le pene salgono fino a 8 anni : Il dossier manette agli evasori, il testo 5S: le pene salgono fino a otto anni Si tratta – Ridotte le soglie penali alzate da Renzi, carcere inasprito, confische per i condannati e a rispondere saranno anche le aziende di Luciano Cerasa e Luca De Carolis Fine pena vediamo di Marco Travaglio Facciamo Così. Siccome il cosiddetto “ergastolo ostativo” – cioè vero, senza sconti né scappatoie – l’hanno inventato Falcone e Borsellino e ...