Il Segreto Anticipazioni 28 novembre 2019 | Non c' è scampo per Irene e Adela!

Anticipazioni Il Segreto - addio Antolina. L’attrice : “Deve sparire” : Il Segreto Anticipazioni, l’attrice Maria Lima sull’addio di Antolina Ramos “Deve sparire per sempre” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTV Maria Lima, l’attrice che ne Il Segreto interpreta Antolina. Raccontandosi, l’artista spagnola ha spiegato il perchè dell’addio al personaggio di Antolina Ramos de Il Segreto. Vi svelo ...

Anticipazioni Il Segreto al 15 dicembre : Fernando pianifica la distruzione del paese : Sarà un dicembre decisamente spumeggiante quello che i telespettatori italiani de Il Segreto potranno seguire su Canale 5. Nelle trame in onda dal 9 al 15 dicembre, infatti, il filone narrativo legato al triangolo Antolina, Isaac ed Elsa giungerà alla svolta ma le novità riguarderanno anche altri protagonisti. Fernando Mesia, inizialmente sospettato per l'incidente che è costato la vita ad Adela, riuscirà a dimostrare la sua innocenza e la colpa ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : tornerà un MORTO! [Anteprima Tv Soap] : Nelle soap nulla è impossibile, nemmeno ritornare dal mondo dei morti. È quello che accadrà nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto; stando alle informazioni esclusive in nostro possesso, qualcuno è destinato infatti a riapparire nelle storyline ambientate a Puente Viejo, pur essendo già passato a miglior vita in una maniera alquanto drammatica. E di tutto ciò non si è ancora parlato nemmeno nei forum iberici, quindi si tratta di una news ...

Il Segreto - anticipazioni 27 novembre : l'intervento della Laguna ha esito positivo : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani. Le anticipazioni della puntata del 27 novembre, su Canale 5, rivelano che Elsa Laguna entrerà in sala operatoria per effettuare un intervento a cuore aperto, mentre Maria Castaneda si illuderà che il medico di Fernando possa farla tornare a camminare. Il Segreto, puntata 27 novembre: l'intervento al cuore di Elsa è un successo Grandi ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Mauricio espia le sue colpe - sacrificando la sua vita per Francisca : Dopo aver tradito la sua Signora, Mauricio avrà occasione di riscattarsi rischiando la vita per lei.

Il Segreto Anticipazioni 27 novembre 2019 : Elsa è fuori pericolo! : Mentre la Castañeda s'illude di poter tornare a camminare, l'intervento a cuore aperto della Laguna è andato a buon fine.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 2-8 dicembre 2019 : Le Macchinazioni Di Donna Francisca! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 2 a domenica 8 dicembre 2019: Severo riceve una nuova minaccia, mentre Antolina si trasferisce da Isaac… Anticipazioni Il Segreto: Fernando paga un dottore per far credere a Maria che resterà paralizzata a vita. Mauricio si risveglia dal coma ma non fa il nome di Carmelo. Irene e Raimundo siglano un patto contro il Mesia, mentre Lola continua a mentire a Prudencio. Elsa racconta ad Isaac il ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 26 novembre : Mauricio assassino per Francisca? : Il Segreto, Anticipazioni 26 novembre 2019: la Montenegro commissionerà a Mauricio due omicidi, cosa accadrà a Puente viejo?

Il Segreto Anticipazioni 1-6 dicembre : Antolina vuole incendiare la casa di Isaac e Elsa : Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto sono un vero tripudio di colpi di scena. Numerosi, infatti, saranno gli avvenimenti che movimenteranno le vite degli abitanti di Puente Viejo. Uno tra gli argomenti che genererà particolare sgomento sarà la riuscita dell'operazione di Elsa. La giovane, finalmente, potrà ritornare a casa con un cuore sano. Antolina, però, non prenderà nel migliore dei modi la questione e farà di tutto per ...

I Medici - anticipazioni prime puntate : Sharman svela un Segreto su Lorenzo : I Medici – Nel nome della famiglia: anticipazioni prima puntata del 2 dicembre Andrà in onda il 2 dicembre la prima puntata de I Medici – Nel nome della famiglia. La terza stagione delle fiction di Rai1 con protagonista Daniel Sharman tornerà a parlare di Lorenzo dei Medici, dopo la rivolta dei Pazzi che ha chiuso la seconda stagione della fiction. Nella prima puntata del 2 dicembre de I Medici, verranno mandati in onda due episodi ...

IL Segreto - anticipazioni dall’1 al 6 dicembre 2019. Trame puntate : anticipazioni e Trame telenovela Il SEGRETO da domenica 1 a venerdì 6 dicembre 2019: Raimundo garantisce a Severo che Francisca non ha avuto nulla a che fare con la morte di Adela; Carmelo non è però convinto delle parole dell’Ulloa e chiede ad un perito di verificare se l’automobile su cui viaggiava la moglie sia stata manomessa. Fernando e Maria, intanto, decidono di trasferirsi a La Habana; appena Francisca lo scopre, si infuria. ...

Anticipazioni Il Segreto dal 2 all'8 dicembre : Carmelo tenta di sparare a donna Francisca : L'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Segreto continua ad appassionare oltre due milioni di fedelissimi spettatori su Canale 5, curiosi di scoprire cosa succederà nel corso dei nuovi episodi che andranno in onda la prossima settimana in tv. Le Anticipazioni sulle puntate in onda dal 2 all'8 dicembre su Canale 5 rivelano che Elsa sarà finalmente fuori pericolo e potrà ritornare a casa mentre Carmelo si scaglierà duramente contro donna ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Chi si nasconde dietro l'Attentato e la morte di Adela? : Severo ha commissionato la bomba, ma non l'ha fatta esplodere. Mauricio ha disubbidito a Francisca e non ha manomesso l'auto di Irene e Adela. Chi è dunque il responsabile di queste due immense tragedie?

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 26 e mercoledì 27 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 26 e mercoledì 27 novembre 2019: Fernando, visti i sospetti di Donna Francisca, chiede a quest’ultima se è proprio sicura che Severo sia il responsabile della tragedia occorsa al suo matrimonio, e se abbia intenzione di vendicarsi… L’operazione di Elsa è ampiamente riuscita… Maria sembra illudersi che il medico che conosce Fernando possa guarirla. La ragazza ne parla a Don ...