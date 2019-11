Il Processo | Cast e Trama della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini

Calabria - chiesto il Processo per il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla : “Appalti in cambio di telefono e sistema di sorveglianza” : L’appalto del noleggio delle apparecchiature per eseguire le intercettazioni in cambio di un’utenza telefonica e dell’impianto di videosorveglianza per la sua abitazione privata. Ma anche false annotazioni di servizio per coprire un carabiniere finito nei guai per i suoi rapporti con soggetti legati alle cosche. Corruzione in atti d’ufficio e falsità ideologica. I pm di Salerno vogliono processare il procuratore di Castrovillari Eugenio ...