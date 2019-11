Il principe Carlo potrebbe prendere il posto della Regina entro 18 mesi

Il principe Carlo è un'ombra nello scandalo di Andrea - : Mariangela Garofano Nella vicenda del principe Andrea, accusato da due vittime di Jeffrey Epstein di molestie, il fratello maggiore Carlo ha giocato un ruolo fondamentale circa la decisione del ritiro del duca dalla vita pubblica Il principe Carlo, primogenito di casa Windsor, sarebbe ad un passo dal trono. A rivelarlo è il Mirror, dopo che a seguito della disastrosa intervista del fratello Andrea, avrebbe preso la decisione assieme ...

Olivia Colman parla delle tensioni tra la Regina e il principe Carlo - : Elisabetta Esposito Olivia Colman ha parlato della Regina Elisabetta II e del Principe Carlo alla luce della terza stagione della serie televisiva "The Crown" Olivia Colman si è pronunciata sui rapporti tra il Principe Carlo e la Regina Elisabetta II, o almeno su come questi rapporti sono stati dipinti nella terza stagione di “The Crown”. Colman è infatti stata chiamata a interpretare la sovrana britannica e nella serie si mostra in ...

La Regina Elisabetta II e il principe Carlo in foto - : Fonte foto: GettyLa Regina Elisabetta II e il Principe Carlo in foto 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini della Regina Elisabetta II e del Principe Carlo: madre e figlio sono stati portati sul piccolo schermo nella serie biopic "The Crown" La Regina Elisabetta II è l'attuale ...

Il principe Carlo in visita all'Isola di Solomon - : Fonte foto: Getty imagesIl principe Carlo in visita all'Isola di Solomon 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Continua il viaggio del principe del Galles fra le terre neozelandesi

La regina Elisabetta e Carlo hanno vietato al principe Andrea di partire per il Bahrein : “Ma proprio non capisci?” : “Ma proprio non capisci? Non è una buona idea fare questo viaggio in un momento simile. Lascia perdere”. Così avrebbero detto la regina Elisabetta e Carlo al principe Andrea in procinto di partire per un viaggio ufficiale in Barhein, come riferiscono le indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi. C’è stato infatti una sorta di veto dell’erede al trono Carlo, suggerito e quasi imposto da Sua Maestà, dietro la decisione di escludere il ...

Il principe Carlo e Camilla ricevono il tradizionale saluto Maori - : Fonte foto: Getty imagesIl principe Carlo e Camilla ricevono il tradizionale saluto Maori 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla visita in Nuova Zelanda della coppia reale

Secondo giorno per il principe Carlo e sua moglie Camilla in visita ad Auckland - : Fonte foto: La PresseSecondo giorno per il principe Carlo e sua moglie Camilla in visita ad Auckland 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla Government House

Scandalo Epstein - il principe Carlo degraderà il fratello Andrea? : Non sta vivendo un periodo serenissimo la monarchia di Elisabetta II: qualche giorno fa è andata in onda una intervista alla Bbc al principe Andrea, che ha messo in imbarazzo la madre sovrana.La regina era a conoscenza che suo figlio avrebbe parlato in televisione in merito allo Scandalo riguardante il magnate pedofilo e stupratore Jeffrey Epstein, ma non la avrebbe approvata e sarebbe stata a conoscenza delle frasi di Andrea solo a cose ...

Il principe Carlo e Camilla Parker Bowles : foto - : Fonte foto: Getty, LaPresseIl Principe Carlo e Camilla Parker Bowles: foto 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini del Principe Carlo e di Camilla Parker Bowles: la coppia, dopo una lunga e travagliata storia d'amore iniziata negli anni '70, si è sposata nel 2005 Camilla Parker Bowles ...

Il Taj Mahal Palace di Mumbai - dove il principe Carlo ha festeggiato il suo compleanno : Taj Mahal PalaceTaj Mahal PalaceTaj Mahal PalaceTaj Mahal PalaceTaj Mahal PalaceTaj Mahal PalaceHa ospitato re, dignitari e personalità di tutto il mondo. È un mito dell’hotelllerie con le sue 285 camere e suite che sono un mix di eleganza moderna e storia. Stiamo parlando del Taj Mahal Palace di Mumbai dove il principe Carlo ha festeggiato i suoi 71 anni il 14 novembre 2019 in visita ufficiale in India, senza l’amata Camilla, che ha ...

Kate Middleton omaggia il principe Carlo per i suoi 71 anni. Lo sgarbo di Meghan Markle spiazza tutti : Kate Middleton omaggia il principe Carlo per i suoi 71 anni. Lo sgarbo di Meghan Markle spiazza tutti. Oggi, il papà di William e Harry ha festeggiato il suo compleanno. I duchi di Cambridge...

Il principe Carlo compie 71 anni e in India festeggia con Katy Perry : Il principe Carlo compie 71 anni e spenge le candeline lontano dalla sua Inghilterra, da Camilla Parker Bowles e dalla regina. Il duca del Galles si trova, infatti, in India per impegni istituzionali. Il primogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo sta compiendo, in solitaria, un royal tour dell'India. Con lui sarebbe dovuta partire anche la consorte Camilla che, per una brutta infezione al petto, è stata invece costretta ad ...

Compleanno in India per il principe Carlo - : Fonte foto: La PresseCompleanno in India per il principe Carlo 1Sezione: Spettacoli Novella Toloni Il principe Carlo è volato in India per un tour istituzionale. L'occasione per festeggiare lontano dalla famiglia reale i suoi 71 anni. A Mumbai gli studenti di una scuola lo hanno festeggiato con una torta e un biglietto. Persone: principe Carlo ...

Sarah Ferguson : "Rischiai di annegare - il principe Carlo mi salvò la vita" - : Sandra Rondini L'ex Duchessa di York non fa mistero di volere rientrare nelle grazie della famiglia reale inglese, in particolare, del Principe Carlo che più di 30 anni fa le salvò la vita mentre era incinta della sua prima figlia “Ho sempre pensato che Carlo fosse una persona straordinaria. È stato un ottimo amico, ci divertivano le stesse cose e ridevamo spesso insieme”. Parola di Sarah Ferguson, l’ex Duchessa di York ed ex moglie ...