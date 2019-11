Il Pocho Lavezzi si ritira | annuncio shock dell’ex Napoli

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Un altro campione ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Questa volta è Ezequiela dire addio al calcio giocato. Al termine del match odierno disputato con l’Hebei CFFC l’argentino, autore dell’unico gol nella sconfitta per 3-1 contro il Guangzhou Evergrande, ha dichiarato: “questa partita la ricordero’ per sempre perche’ e’ l’ultima della mia carriera. Voglio godermi i miei figli, la mia famiglia. E’ il momento giusto per prendere questa decisione”.ha però lasciato aperto un piccolo spiraglio: “Diciamo che e’ quasi sicuro al 100%”. Esploso nel San Lorenzo,e’ sbarcato in Italia nel 2007, acquistato dal: in cinque stagioni colleziona 188 presenze e 48 reti, conquistando anche una Coppa Italia. Nell’estate 2012 passa al Paris Saint Germain, dove rimane fino ...

