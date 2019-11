Il pm del Ponte Morandi | “Autostrade non ha il controllo della situazione”

Cremona - il ponte di 127 anni di ferro ha retto alla piena del Po : Chiusi dalle 17 i ponti sul Po di Viadana e Guastalla, sarà agibile per gli spostamenti verso la sponda emiliana soltanto quello di Casalmaggiore

"Schiavi della burocrazia Per completare un ponte non ci bastano 15 anni" : Stefano Zurlo Il presidente dell'Ance, Gabriele Buaia: un labirinto di norme e pareri. Per uscirne accorciamo la filiera Troppe norme. Troppi pareri. Troppe voci. Troppo tempo. «Troppo di tutto - sbotta Gabriele Buia, presidente dell'Ance, l'Associazione nazionale costruttori edili - attraversiamo una perenne emergenza, il dissesto idrogeologico avanza come una lebbra ma noi siamo sempre alle prese con la nostra devastante ...

Viadotto Savona - i testimoni del crollo : “Ho pensato subito ad un nuovo ponte Morandi”. “Arrivava un pullman - lo abbiamo fermato” : Daniele Cassol riuscito a fermarsi a pochi metri dall’orlo del baratro che si è parto sull’autostrada A6 con il crollo del Viadotto a Madonna del Monte. “Ero in fase di sorpasso – racconta l’uomo, che ha 56 anni e fa il vigilante – ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore. Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il Viadotto non c’era più“. “Dietro di me arrivava ...

Savona - crolla un viadotto dell'autostrada A6 per Torino. Si teme anche un cedimento del Ponte gemello : È successo all'altezza di Altare in Valbormida. Non si ha notizia di feriti ma non si escludono vetture coinvolte, le ricerche sono in corso. Toti: "Qualcuno avrebbe visto un'auto transitare ma non è una segnalazione certa"

Venezia - nuovo picco di acqua alta : chiuso il ponte votivo allestito per la festa della Salute : L‘acqua alta a Venezia ha toccato i 130 centimetri sul medio mare, disattendendo così le previsioni che davano per stamani una massima di 140 centimetri. Marea quindi sostenuta ma in linea con le massime che si sono registrate in più occasioni nella città lagunare. Il sindaco Luigi Brugnaro ha comunque disposto la chiusura del ponte votivo galleggiante, allestito per la festa della Madonna della Salute L'articolo Venezia, nuovo picco di ...

Maratona Firenze 2019 : il percorso si snoda tra i luoghi più suggestivi del capoluogo toscano - da Piazza Duomo a Ponte Vecchio : È tutto pronto per l’edizione 2019 della Maratona di Firenze che si disputerà domenica 24 novembre a partire dalle ore 8.30. Il percorso si preannuncia particolarmente spettacolare. La speranze dei migliaia di podisti alla partenza è che le condizioni meteo siano favorevoli per poter regalare al pubblico presente in strada un grande spettacolo. I protagonisti sfioreranno alcune delle zone più belle e suggestive del capoluogo toscano. ...

Ponte Morandi - anche il ministero delle Infrastrutture nel 2015 seppe del “rischio crollo”. De Micheli : “Inaccettabile” : “Ho letto quello che avete letto voi, il contenuto di quello che ho letto è per me inaccettabile. anche intellettualmente incomprensibile“. La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, commenta così la presenza di un rappresentante del ministero oggi da lei diretto alla seduta del consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia nel 2015. In quella riunione, come ha raccontato La Repubblica, si ...

Ponte Morandi - il Mit sapeva del rischio crollo già nel 2015 : Gianni Carotenuto Un documento sequestrato dalla Gdf nelle sedi di Atlantia e Autostrade svela che il Ministero delle Infrastrutture sapeva del rischio crollo di Ponte Morandi già nel 2015. Un rappresentante del Mit partecipò a una riunione del Cda di Autostrade Un documento risalente al 2014 parlava del rischio crollo di Ponte Morandi. Documento di cui il Mit (Ministero delle Infrastrutture) era venuto a conoscenza nel 2015, ...

Varato il terzo impalcato del nuovo ponte di Genova : Genova - Prendono forma nel panorama di Genova i primi 150 metri del nuovo ponte sul Polcevera realizzato dal consorzio PerGenova

Ponte Morandi - anche il Mit sapeva del “rischio crollo”. Autostrade : “Era solo teorico” : Non solo il documento che attestava il rischio di crollo del Morandi, datato 2014, era transitato sulle scrivanie dei funzionari di Atlantia e Spea. Repubblica scrive che era noto anche al Ministero delle Infrastrutture. Nel 2015 era stato sottoposto al vaglio dei cda di Aspi e Atlantia, in concomitanza alla presentazione del progetto di retrofitting delle pile 9 (quella crollata) e 10. Ebbene, alle sedute del consiglio di amministrazione di ...

Ciao Gillo! Una serata in onore del maestro Pontecorvo il 22 novembre alla Casa del Cinema : Ciao Gillo! Una serata in onore del maestro Pontecorvo. A 100 anni dalla nascita, l’omaggio di Casa del Cinema al regista di La battaglia di Algeri e Kapò Il 19 novembre di 100 anni fa nasceva a Pisa Gillo Pontecorvo, uno dei più grandi maestri del Cinema italiano, l’autore del Leone d’oro della Mostra di Venezia La battaglia di Algeri, 5 volte candidato all’Oscar, indimenticabile direttore della Mostra di Venezia e poi presidente di Cinecittà ...

Maltempo Modena : riaperti Ponte Alto e Ponte dell’Uccellino : Sono stati riaperti Ponte Alto a Modena e Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, sul fiume Secchia, il cui livello è rientrato entro i limiti, seppur molto lentamente. Rimane invece chiuso il Ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido, così come il vecchio Ponte di Navicello sul Panaro, gestito dalla Provincia. Lo riferisce il Comune di Modena. Il colmo di piena del Secchia è transitato, anche se molto lentamente, nel territorio comunale di ...

Cade gru nel cantiere del nuovo Ponte Morandi - feriti 3 operai : Incidente sul lavoro questa mattina a Genova, all'interno del cantiere per la ricostruzione del Ponte Morandi. Intorno alle 11 e 40 una gru si è inclinata, abbattendosi su uno degli impalcati che si trova a terra per le operazioni di assemblaggio. Nell'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, sono rimasti lievemente feriti tre operai. I tre lavoratori, dopo essere stati sottoposti alla prime cure sul posto, sono stati trasportati dai ...

Ponte Morandi : in un documento del 2014 si parla di “rischio crollo” : Il Ponte Morandi era a rischio crollo. E’ scritto nero su bianco in un documento che gli inquirenti hanno trovato all’interno del registro digitale di Atlantia. Eppure, nessun report di Spea (la società addetta ai monitoraggi e alla manutenzione del viadotto), finora, aveva mai evidenziato un simile rischio. L’attestato, secondo quanto scrive Repubblica, è stato sequestrato lo scorso marzo dai finanzieri nella sede romana di Atlantia ...