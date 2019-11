Il Paese degli scandali riesce a truccare pure i campionati di danza

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Andrea Cuomo C'è del marcio nella mazurka. Ma anche nella polka e nel tango. Lasportiva italiana è avvitata in un rovinoso casqué, e pazienza se i campioni di questa disciplina non sono famosi non diciamo come un terzino di serie B, ma nemmeno come un judoka della categoria 66-73 chili, che almeno ogni quattro anni può andare alle Olimpiadi e sperare di vincere un bronzo che gli garantisce dodici ore di gloria patria. No, itori sportivi non hanno nemmeno questo. Alle Olimpiadi si sono affacciati soltanto nel 2000, a Sydney, come sport dimostrativo, e poi sono stati relegati nella varia umanità dei World Games, assieme all'aliante acrobatico, al tiro alla fune e al nuoto pinnato. Eplasportiva gode di un suo seguito. Le sue gare riempiono palazzetti di periferia, iitaliani del 2018, svoltisi nei padiglioni della Fiera di Rimini dal 5 al 15 ...

