Il Natale si avvicina | ma per favore non svuotatelo del suo significato originale

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Con l’rsi delsiamo abituati a veder cambiare il paesaggio urbano. Dalle vetrine dei negozi ai balconi delle case, dalle facciate delle chiese alle piazze piccole e grandi la città si riempie di luci e decorazioni colorate. Ma insieme con il paesaggio visivo cambia anche il paesaggio sonoro. Purtroppo, sempre più spesso non sono le cornamuse o i cori gospel a segnalare il tempo della festa ma le trombette elettroniche, i finti carillon, i cicalini ossessivi, i tormentoni striduli che si sprigionano dall’oggettistica a poco prezzo di cui i negozi “cinesi” e certi magazzini dozzinali sono infaticabili collezionisti. Nel periodo natalizio, le luminarie sonorizzate, i pupazzi cantori, i babbomeccanici che picchiano su piatti e tamburi, i presepi con la ninna nanna incorporata, le mille piccole giostre di musica e luci sono freneticamente in azione. In certi ...

