Il «licenziamento» del principe Andrea avrà ripercussioni sul matrimonio di Beatrice di

Oggi e domani - quasi tutti i quotidiani del Gruppo Gedi usciranno con articoli non firmati per protestare contro il licenziamento di 121 poligrafici : Oggi e domani quasi tutti i quotidiani del Gruppo Gedi usciranno con articoli non firmati per protestare contro il licenziamento di 121 poligrafici previsto dal piano di ristrutturazione del Gruppo. Allo sciopero partecipano La Stampa, il Secolo XIX e molte

licenziamento : non sempre legittimo quello del dipendente che si addormenta sul lavoro : Il lavoratore che durante il suo turno di lavoro si addormenta in servizio non può essere sanzionato con il Licenziamento per giusta causa se il datore di lavoro non prova che da tale condotta sia configurabile, in concreto, l'abbandono del posto di lavoro. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è pervenuta la Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione e che sono state raccolte e compendiate nella Sentenza n° 25573/2019. I fatti ...

licenziamento - come reagire alla perdita del lavoro : Non abbatterti e non smettere di credere nelle tue capacità. A determinare il valore delle persone non sono gli errori, ma...

licenziamento per malattia illegittimo : ecco la sentenza della Cassazione : Licenziamento per malattia illegittimo: ecco la sentenza della Cassazione È risaputo che le sentenze della Corte di Cassazione sono in grado di costituire “precedenti” di rilievo, ai quali i giudici di grado inferiore – per decidere su casi simili – dovrebbero conformarsi o comunque di cui dovrebbero tener conto. Come nel caso del Licenziamento per malattia, recentemente definito illegittimo dalla Suprema Corte. ...