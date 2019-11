Il Collegio 4 | ultima puntata | ecco cosa è successo nel finale dell' edizione 1982

Il Collegio 4 - Ultima Puntata : I Promossi Ed I Bocciati! : Giunge alla fine l’esperienza del Collegio 4 che vede quattro studenti non riuscire a superare l’ultimo ostacolo dell’esame finale e non prendere il diploma. Ecco cosa è successo nell’Ultima Puntata del Docu Reality di Rai 2! Ultima attesissima Puntata de Il Collegio 4, il l docu-reality dei record di Rai 2 che ha ancora una volta conquistato il grande pubblico. Ultima settimana intensa per i ragazzi che dovranno essere ammessi all’esame. ...

Il Collegio 4 - ultima puntata del 26 novembre 2019 : anticipazioni e diretta : Riaprono, per l'ultima volta in questa stagione, le porte de Il Collegio. La sesta e ultima puntata del docu-reality dei record di Rai2 andrà in onda questa sera, martedì 26 novembre alle ore 21.20. Per il gran finale, si attendono sorprese e colpi di scena all'ultima campanella, che Tvblog seguirà in liveblogging.Come già suggerito dal promo della puntata, il Preside annuncerà alla classe che, in occasione dell'ultima settimana di permanenza ...

Il Collegio 4 - Anticipazioni Ultima Puntata. Nuovi Scontri - Bravate e Provvedimenti! : Nella prossima puntata de Il Collegio 4 non mancheranno Nuovi Scontri e Bravate degli allievi, anche da parte dei più tranquilli e insospettabili. Inoltre i ragazzi occuperanno l’Istituto e questo spingerà il Preside a prendere dei provvedimenti. I ragazzi poi saranno alle prese con gli esami, ma non tutti saranno ammessi. Ecco quindi cosa succederà nella prossima puntata de Il Collegio. Il Collegio 4 continua ad appassionare il pubblico e ...