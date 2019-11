Il ciclismo ricorda Raymond Poulidor | la terza tappa dell’Etoile de Besseges dedicata a

ciclismo – Morte Pantani - Cassani ricorda il Pirata : “è una ferita ancora aperta - nessuno lo ha dimenticato” : Davide Cassani ricorda Marco Pantani: le parole del ct azzurro sul Pirata La Morte di Marco Pantani è ancora avvolta nel mistero: non sono state ancora scoperte le vere cause del decesso del Pirata, ritrovato in uno scenario creato ad hoc per simulare il suicidio per overdose. Le Iene stanno lavorando sodo per provare a fare un po’ di chiarezza sulla vicenda e giovedì manderanno in onda una puntata speciale interamente dedicata al ...