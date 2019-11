Il Catania decide di giocare |  “alla violenza si reagisce con lo sport”

Catania : Ad colpito da ultrà - la società decide di non disputare la gara di Coppa Italia : L’amministratore delegato dal Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, secondo quanto riportano le agenzie, è stato colpito da alcuni tifosi della stessa società etnea, mentre si trovava sul traghetto che collega Messina e Villa San Giovanni. Lo Monaco si stava recando a Potenza per seguire la gara del Catania valida per gli ottavi di finale della Coppia Italia di Serie C, quando è arrivato l’assalto del tifoso che contestava la gestione ...