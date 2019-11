Il Black Friday di Xiaomi porta offerte d’oro ai Mi Fan | ecco gli smartphone in sconto

"Black Friday" - in Francia si discute progetto di legge per vietarlo : Il Pdl 2274 contro gli sprechi e per l'economia circolare che stoppa questa pratica commerciale verrà esaminato dall'Assemblea nazionale a partire dal prossimo 9 dicembre e non si applicherà dunque al "Venerdì nero" del 29 novembre 2019 ormai alle porte

Black Friday Optima : 50 Special+ con 50 GB - 100 SMS e chiamate illimitate in offerta a 8 - 90€ : Non poteva mancare il Black Friday Optima nella settimana delle promozioni dedicate a questo particolare periodo dell’anno. La tariffa in promozione è Optima 50 Special+ con chiamate illimitate, 100 SMS e 50 GB in 4G su rete Vodafone al costo di 8,90€ anziché 12,90€. La promozione parte da oggi 27 (Continua a leggere)L'articolo Black Friday Optima: 50 Special+ con 50 GB, 100 SMS e chiamate illimitate in offerta a 8,90€ è stato pubblicato ...

Roma - prodotti e biglietti scontati per il Black Friday : È iniziato il conto alla rovescia in vista del Black Friday, iniziativa di origine statunitense ma che ormai da qualche tempo ha preso piede anche nel nostro Paese e che viene apprezzata dai veri amanti dello shopping. Un’occasione da non perdere per chi desidera fare acquisti, magari anche in vista del Natale ormai prossimo, ma […] L'articolo Roma, prodotti e biglietti scontati per il Black Friday è stato realizzato da Calcio e ...

Black Friday 2019 : cosa aspettarsi il 29 novembre su Amazon - Unieuro e Mediaworld : Il Black Friday sta per arrivare: venerdì 29 novembre inizia l’edizione 2019 del venerdì nero, con offerte e sconti sia nei negozi fisici che soprattutto sui principali store online. Atteso da milioni di persone in tutto il mondo, il Black Friday è il più importante evento di shopping dell’anno: ecco perchè si chiama così, su quali siti sarà attivo e come approfittarne al meglio.Continua a leggere

Vetrina Huawei nel Black Friday Amazon : P30 Lite - Y5 e Watch GT 2 al ribasso : Tra le offerte del Black Friday Amazon un posto d'onore si conquistano quelle dedicate al brand Huawei. Sullo store di Jeff Bezos, in effetti, è stata creata già una Vetrina che, a due giorni dal venerdì nero per eccellenza, consente di risparmiare e non poco su diversi prodotti. Alla ribalta per il suo prezzo decisamente ribassato c'è il Huawei P30 Lite ma non mancano all'appello vere occasioni sull'acquisto di un molto economico Y5 e tanto ...

Black Friday 2019 - SCONTI E OFFERTE/ Mac e iPhone : le promozioni più interessanti : BLACK FRIDAY 2019, SCONTI e OFFERTE. Ecco le promozioni più interessanti per i prodotti Apple, dai Mac agli Apple: tutti i dettagli

Il Black Friday di MediaWorld continua con Samsung Galaxy Note 10+ a un prezzo super : Il Black Friday di MediaWorld prosegue e propone un'offerta molto interessante su Samsung Galaxy Note 10+ in versione 12-256 GB, sia nella colorazione Aura Glow sia in quella Aura Black. L'articolo Il Black Friday di MediaWorld continua con Samsung Galaxy Note 10+ a un prezzo super proviene da TuttoAndroid.

Effetto Black Friday : acquisti compulsivi e smisurati? I consigli per tenere a bada la “febbre da shopping” : Carte di credito a serio rischio: con il Black Friday del 29 novembre ormai alle porte negozi e siti e-commerce sono già presi d’assalto. Se l’idea degli sconti attira, il rischio è di incorrere in acquisti compulsivi e smisurati. “Studi scientifici hanno provato l’utilità dello shopping segnalando tra i benefici riconosciuti l’esercizio fisico“, ovviamente non nel caso di quello online, “la riduzione ...

Le migliori offerte su CD e Vinili con il Black Friday Amazon 2019 : Sono partite le migliori offerte su CD e Vinili per il Black Friday. Amazon ha aperto il catalogo degli sconti per la giornata più nera e attesa dell'anno, che per i 2019 è fissata nella giornata del 29 novembre. Vediamo insieme quali sono le migliori offerte Amazon di quest'anno. Jova Beach Party di Jovanotti in offerta con il Black Friday Amazon 2019 Partiamo subito carichi con il primo album in offerta, quello che Jovanotti ha ...

I resi del Black Friday inquinano più quanto pensi : (foto: Getty Images) Nel 2020 negli Stati Uniti il valore dei resi toccherà 550 miliardi di dollari, una cifra che segna un aumento del 75 per cento rispetto al 2016. Lo riporta Greenbiz sottolineando come ci sia una crescita annuale del 23 per cento dell’e-commerce, con conseguente aumento della produzione di imballaggi e della gestione dei resi. Quando l’utente acquista online ci sarà infatti una probabilità maggiore – una finestra che va dal ...

Euronics prende parte al Black Friday : ecco il volantino “Black to the future” valido fino al 2 dicembre : Euronics prende parte al Black Friday: ecco il volantino "Black to the future" valido fino al 2 dicembre. Curiosi di scoprire gli smartphone in offerta? L'articolo Euronics prende parte al Black Friday: ecco il volantino “Black to the future” valido fino al 2 dicembre proviene da TuttoAndroid.

Il Black Friday di GameStop abbraccia PS4 e PS4 Pro : le offerte migliori : Le offerte per il Black Friday di GameStop sono finalmente entrate nel vivo anche in questo 2019. Nonostante il giorno preciso del venerdì nero dello shopping cada quest'anno il 29 novembre - si tratta del giorno successivo a quello del Ringraziamento in USA, tradizionalmente riservato ad acquisti sfrenati e saldi senza precedenti -, sono moltissime le aziende che hanno scelto di tentare i consumatori con promozioni preliminari. Per un'intera ...

Da Expert arriva “Il Black Friday più black che c’è” : ecco il nuovo volantino valido fino al 2 dicembre : Da Expert arriva "Il black Friday più black che c'è": ecco il nuovo volantino valido fino al 2 dicembre. E naturalmente non mancano gli smartphone Android! L'articolo Da Expert arriva “Il black Friday più black che c’è”: ecco il nuovo volantino valido fino al 2 dicembre proviene da TuttoAndroid.

Black Friday 2019 : le migliori offerte di oggi - 27 novembre - in attesa di venerdì : Tra meno di 24 ore sarà ufficialmente il Black Friday. Pronti per darvi alle spese pazze? Mentre aspettate il fischio d'inizio potete cominciare i primi acquisti, approfittando delle offerte rilasciate in anteprima su diverse piattaforme, tra cui Amazon e Mediaworld. Ecco quali sono le offerte più convenienti di oggi.Continua a leggere