Il 10 per cento della società proprietaria del Manchester City è stato venduto per 500

La prima scossa - poi altre cento «persone vive sotto le macerie» : Le vittime sono 28, decine i dispersi, oltre 650 i feriti Migliaia di sfollati sulla costa L’altra notte il sisma ha colpito in mare, vicino a Durazzo E la gente si rifugia allo stadio

Terremoto in Albania - il bilancio si aggrava : 11 morti e circa 600 feriti - «28 persone salvate dalle macerie» Oltre cento scosse di assestamento : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto Albania - il bilancio si aggrava : 11 morti e 600 feriti «28 persone salvate dalle macerie» Oltre cento scosse di assestamento : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto Albania - il bilancio si aggrava : 11 morti e 600 feriti «28 persone salvate dalle macerie» Oltre cento scosse di assestamento : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto Albania - 9 morti e 300 feriti : «28 persone salvate dalle macerie». Oltre cento scosse di assestamento : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto Albania - 9 morti e 300 feriti : «28 persone salvate dalle macerie». Oltre cento scosse di assestamento : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Gessica Notaro a Sky Tg24 : la mia faccia per salvarne centomila. VIDEO : La vita di Gessica Notaro è cambiata per sempre quasi tre anni fa: era il 10 gennaio del 2017 quando è stata aggredita e sfregiata al viso con l'acido dall'ex fidanzato Edson Tavares, poi condannato a 15 anni e 5 mesi dalla Corte d'appello di Bologna. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne (LE FOTO DELLE MANIFESTAZIONI IN TUTTO IL MONDO - GLI ULTIMI DATI) ospite a Sky Tg24, Gessica Notaro ha spiegato: ...

Jessica Notaro a Sky Tg24 : la mia faccia per salvarne centomila. VIDEO : La vita di Jessica Notaro è cambiata per sempre quasi tre anni fa: era il 10 gennaio del 2017 quando è stata aggredita e sfregiata al viso con l'acido dall'ex fidanzato Edson Tavares, poi condannato a 15 anni e 5 mesi dalla Corte d'appello di Bologna. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne (LE FOTO DELLE MANIFESTAZIONI IN TUTTO IL MONDO - GLI ULTIMI DATI) ospite a Sky Tg24, Jessica Notaro ha spiegato: ...

35 cose scontate al 50 per cento su Yoox - per il Black Friday : Maglioni, pellicce, impermeabili della stagione passata e dell'estate di Marni, Gucci, Fendi e altri grandi marchi

Sardine - il sondaggio bomba : "Potenziale elettorale del 15 per cento" : Secondo un sondaggio di Noto il potenziale elettorale del movimento delle Sardine è addirittura del 15 per cento. Salvini...

Rousseau - il 70 - 6 per cento degli iscritti vuole liste autonome M5s alle Regionali : I Cinque Stelle correranno con le proprie liste in Emilia-Romagna e in Calabria. A decretare il "no" alla "pausa elettorale" è il 70,6 per cento degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Precisamente i "sì" sono stati 8.025, ossia il 29,4 per cento dei votanti, mentre i "No" 19.248, corrispondenti,

Rousseau - il 70 - 6 per cento degli iscritti vuole liste autonome M5s alle Regionali : "No", questo l'esito della piattaforma Rousseau alla "pausa elettorale" in occasione delle prossime Regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Rispettivamente i "sì" sono stati 8.025, ossia il 29,4% dei votanti, mentre i "No" 19.248, corrispondenti al 70,6%. "Dobbiamo essere tutti felici del risulta

Cento milioni al privato Kpmg per certificare le sanità pubblica : Le Regioni pagano il revisore per approvare i bilanci. Il governo studia una stretta. Indagano Corte dei Conti e pm calabresi

Kylie Jenner venderà il 51 per cento della sua società di cosmetici a Coty - la grande azienda che possiede i marchi Max Factor e Rimmel : Nel 2020 Kylie Jenner – sorellastra della celebre Kim Kardashian e influencer diventata miliardaria grazie alla sua azienda Kylie Cosmetics – venderà il 51 per cento di Kylie Cosmetics alla grande azienda di profumeria Coty, per 600 milioni di dollari. Lo hanno