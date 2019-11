Ibrahimovic all’Hammarby ma non come giocatore | lo svedese acquista il 25% delle quote

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L’attaccantehato il 25%del club, diventandone dunque co-proprietario La notizia è spuntata fuori nella mattinata di ieri, con Zlatanche ha pubblicato sui propri account social la maglia dell’Hammarby con il proprio cognome scritto sopra. Lapresse Un video che ha spiazzato tutti, tifosi e giornalisti, straniti da questa ennesima mossa del gigante di Malmoe. A distanza di 24 ore ecco svelato l’arcano, Ibra infatti torna in Svezia ma non, bensì… co-proprietario. Zlatan infatti hato il 25%azioni dell’Hammarby, polisportivadella città di Stoccolma e vincitrice del campionato nel 2001. Una trattativa non difficile per, considerandolete appartenessero all’AEG Svezia, multinazionale proprietaria anche dei LA Galaxy, club con cui è ancora ...

