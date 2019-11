I resi del Black Friday inquinano più quanto pensi

Papa nomina Barbagallo alla presidenza dell’Autorità di Informazione Finanziaria : Il Papa ha nominato Carmelo Barbagallo presidente dell'Autorità di Informazione Finanziaria. Barbagallo fino ad ora è stato Funzionario Generale con l'incarico di alta consulenza al Direttorio della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e Finanziaria e nei rapporti con il Single Supervisory Mechanism. Carmelo Barbagallo è nato a Catania il 28 febbraio 1956, è coniugato e ha due figli. Nel 1978 si laurea con lode in Giurisprudenza ...

Il Parlamento Europeo ha approvato la nomina della nuova Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen : Il Parlamento Europeo ha approvato la nomina della nuova Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione Europea, che sarà presieduta dalla tedesca Ursula von der Leyen. La nuova Commissione si insedierà ufficialmente l’1 dicembre, fra quattro giorni, sostituendo quella guidata da Jean-Claude Juncker.

Elisa Isoardi - da La prova del cuoco alla politica : "Presidente De Luca - ti amo. Sono pronta a candidarmi" : "Presidente, ti amo". Firmato Elisa Isoardi. Una clamorosa "discesa in campo" per la conduttrice de La prova del cuoco, su Rai 1, che mostra su Instagram tutta la sua passione (politica?) per Vincenzo De Luca, il governatore Pd della Campania. La Isoardi, in una story, ha detto chiaro e tondo: "Pres

Il Collegio 4 - ultima puntata/ Diretta - promossi e bocciati : il discorso del preside : Il Collegio 4, anticipazioni ultima puntata, promossi e bocciati: gli studenti alle prese con la festa finale a tema horror e con l'ansia per gli esami.

L’audio della contestata elezione di Gaetano Miccichè alla presidenza della Serie A : Il sito Business Insider ha pubblicato una registrazione che aggiunge dubbi alla validità dell'elezione, oltre a dare una pessima immagine dell'assemblea della Lega

Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno più di un sospetto - Grillo e Zingaretti hanno chiuso un accordo per la nomina a Presidente della Repubblica di Romano Prodi : Giorgia Meloni non ha perso tempo e dopo l’incontro di Grillo a Roma con l’ambasciatore cinese ha chiesto lumi. In particolare la leader di Fratelli d’Italia vorrebbe sapere che tipo di relazione politica c’è tra il M5S e il governo cinese. Giorgia Meloni si chiede: “Cosa è andato a fare Beppe Grillo in Cina? Deve riferire subito in Parlamento. Gli italiani devono sapere”. Secondo molti osservatori Grillo sta sempre più ...

La surreale conferenza stampa dei tacchini presidenziali per il giorno del Ringraziamento : La storia la conosciamo: nelle ore precedenti al giorno del Ringraziamento, che cade ogni anno il quarto giovedì di novembre, alla Casa Bianca prende luogo la Thanksgiving Turkey Presentation, cerimonia piuttosto buffa nella quale il presidente degli Stati Uniti in carica grazia due tacchini per evitare che finiscano sulle tavole durante le feste. Uno viene portato davanti alla famiglia presidenziale e ai giornalisti nel Giardino delle Rose; ...

Maltempo - ANBI : “Bisogna accelerare i tempi per incrementare la resilienza delle comunità” : La ricerca di una sinergia fra i tempi della programmazione e quelli della esecuzione lavori sono stati al centro dell’incontro fra Roberto Morassut, Sottosegretario all’Ambiente e Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), enti associati destinatari di ingenti risorse per la realizzazione di opere idrauliche a tutela dello sviluppo dei ...

Gabigol - il presidente del Flamengo fa sul serio : 'Avviati i primi contatti con l'Inter' : Il Flamengo non intende perdere il suo nuovo "eroe", l'attaccante che a suon di goal e di record ha trascinato la squadra brasiliana alla vittoria in campionato con largo anticipo e soprattutto alla conquista della Copa Libertadores ai danni del River Plate. Gabigol, dunque, da oggetto misterioso (o genio incompreso) dell'Inter è ormai diventato a tutti gli effetti il nuovo fenomeno del calcio internazionale. Per questo motivo la società ...

Il Seregno vuole Borriello - la replica dell’ex attaccante al presidente Erba è tremenda : “fumi di meno” [FOTO] : Il presidente del Seregno aveva dichiarato nei giorni scorsi di seguire Borriello, la replica dell’ormai ex attaccante non si è fatta attendere “Seguiamo Borriello e tra qualche giorno arriva Obinna“, con queste parole Davide Erba ha infiammato il mercato del Seregno, società di Serie D che lui stesso controlla. Dichiarazioni impegnative, che hanno però immediatamente trovato la replica dell’ex attaccante italiano, ...

Provincia di Crotone si è insediato il nuovo Prefetto. Il vice presidente Giuseppe Dell’Aquila l’ha incontrato : A dare il benvenuto al nuovo Prefetto della Provincia di Crotone, Tiziana Tombesi, Giuseppe Dell’Aquila attuale presidente facente funzioni dell’Ente

Il presidente del Genk : “Berge? Su di lui ci sono Napoli - Liverpool e tanti altri club europei” : A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il presidente del Genk, Peter Croonen. Dopodomani la sua squadra incontrerà il Salisburgo nello stesso girone del Napoli. Queste le sue parole sulla partita. “Per la partita di mercoledì c’è molta fiducia. Abbiamo un nuovo allenatore e stiamo lavorando bene, non mi aspettavo queste difficoltà iniziali, né per noi né per il Napoli“. Su Berge: “E’ uno dei giovani più forti ...