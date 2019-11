Ha solo 12 anni | la mattina va a scuola e il pomeriggio insegna nella scuola della nonna

Morto Godfrey Gao - l’attore aveva solo 35 anni : fu Magnus Bane nel film di Shadowhunters : Lutto nel mondo dello spettacolo: è Morto Godfrey Gao, attore e modello taiwanese, reso celebre dal film di Shadowhunters. La star, che ha interpretato il ruolo cinematografico di Magnus Bane, ci ha lasciato a soli 35 anni. La triste notizia, balzata subito sui social, è stata riportata da un portavoce della sua agenzia JetStar Entertainment, che ha raccontato tutte le dinamiche. Secondo i dettagli, l'attore si trovava sul set di Chase Me, un ...

Barcellona - Messi a Neymar : “solo insieme possiamo vincere la Champions. Torna - tra due anni prendi mio posto” : “Solo insieme possiamo vincere la Champions League“. Sarebbero queste le parole con cui, secondo ‘France Football’, Leo Messi avrebbe provato a convincere Neymar a raggiungerlo di nuovo al Barcellona. La trattativa tra Psg e blaugrana è stata il tormentone dell’estate del calciomercato ma non si è alla fine concretizzata. Neymar spingeva e auspicava per un ritorno al Camp Nou. Secondo la rivista francese, dopo ...

Karate : è morta Linda Grassucci. L’ex campionessa aveva solo 40 anni : Terribile notizia per il mondo del Karate e dello sport: è morta Linda Grassucci, l’ex campionessa aveva solo 40 anni. La donna residente in provincia di Latina, per la precisione a Sezze, aveva fatto della sua passione per questa disciplina la sua missione di vita e infatti insegnava presso la palestra di famiglia. La vicepresidente del Fijlkam-Comitato Regionale Lazio Karate, Cinzia Colaiacomo, ricorda così Linda Grassucci:”Con ...

Musica in lutto. La cantante Goo Hara trovata morta in casa : “Si è suicidata”. Aveva solo 28 anni : È stata trovata senza vita nella sua casa Goo Hara, star della K-Pop music. La cantante coreana Aveva 28 anni e a dare la notizia della sua morte è la polizia di Seoul che ha trovato il suo cadavere: “Abbiamo ricevuto un report alle 18.30 di domenica 24 novembre relativo a un decesso. Stiamo indagando sulle cause“. L’artista era una componente della band Kara ed era una delle migliori amiche di Sulli, un’altra star del K-Pop, il pop coreano, ...

Tennis - Sinner si racconta a ‘Che tempo che fa’ : “facevo solo sci fino a 13 anni. Obiettivo top-50 nel 2020? No” : Il giovane Tennista italiano ha parlato di se stesso a ‘Che tempo che fa’, svelando alcuni retroscena della sua adolescenza Una stagione da incorniciare, condita dalla vittoria alle Atp Next Gen Finals, disputate poche settimane fa a Milano. Jannik Sinner ha fatto accendere su di sè i riflettori del Tennis italiano e internazionale, entrando giovanissimo nella top-100 del ranking ATP. AFP/LaPresse Intervenuto come ospite a ...

Bambino di dieci anni capisce che ha solo un modo per mettersi in salvo dai genitori : Un Bambino di soli 10 anni viveva in una situazione impossibile per chiunque figuriamoci per un piccolo. Il Bambino viveva in casa con i genitori che facevano costantemente uso di sostanze stupefacenti. Il piccolo era circondato da droghe e siringhe e non riusciva più a tollerare la situazione e la vita insieme a due genitori che, invece di prendersi cura di lui, pensavano solo a se stessi autodistruggendosi. Il Bambino era sempre solo e si ...

Si schianta con l’auto del padre e poi si impicca : aveva solo 23 anni : Si è schiantato con la Volvo nuova del padre contro un palo della segnaletica a Tavernelle. Lui aveva 23enne, originario di Fossombrone, ma non è morto per lo schianto, è morto per un dramma più radicato, inestirpabile, che sembra attanagliare le menti dei più giovani. Persino la loro. È morto per paura, per timore di non saperlo dire con le parole più giuste. Come spiegare lo schianto? Tutti rimangono senza parole. La tragedia di Fano solleva ...

Atac : danni solo a una ruota - no autobus in fiamme : Roma – A Roma “diversamente da quanto riportato da alcuni mezzi di informazione, non si e’ verificato alcun incendio su un bus di linea nel pomeriggio di ieri nella zona di Casal Palocco. E’ accaduto invece che un bus della linea 070, e non 709 come riportato da alcuni, ha avuto un guasto al sistema frenante di una ruota che, bloccandosi, ha generato un’elevata fumosita’. L’autista ha usato ...

Victoria Beckham : Io 'solo' amica di David dopo 20 anni di matrimonio? Ma proprio per niente : Ospite del Jimmy Kimmel Live per promuovere la sua nuova linea beauty, Victoria Beckham si è lasciata andare a parlare della sua famiglia “con ben 4 figli da crescere”. “Deve essere dura, non conosco molte star con così tanti bambini” le ha detto il conduttore, ma la Beckham, sorridendo, ha risposto che “adora le famiglie numerose e anche suo marito David, che è un padre e un marito meraviglioso”. I Beckham hanno festeggiato quest’anno 20 anni ...

Maltempo Ercolano - Strano : “Al momento solo danni di lieve entità” : Lo smottamento di terreno nella parte sud-est della scarpata del viale Maiuri che collega la città moderna con quella antica nel Parco archeologico di Ercolano (Napoli), ha provocato ”al momento solo danni di lieve entità”. Ne dà notizia il direttore del Parco archeologico Francesco Sirano che si compiace per la rapidità degli interventi e l’operato dei tanti professionisti coinvolti. ”Una macchina organizzativa perfetta ...

Esplorando il corpo umano – Siamo fatti così - compie 30 anni e arriva su Netflix (e sì - sono solo 26 episodi) : La serie cult d’animazione Siamo fatti così – Esplorando il corpo umano ha festeggiato i 30 anni dalla prima messa in onda italiana il 26 febbraio del 2019 e dal 3 novembre è disponibile su Netflix. Un’occasione in più per rivedere le avventure all’interno del corpo umano di Pierrot, Metro, il Maestro e il tenente Grosso, un vero e proprio microcosmo dove la vita si sviluppa e si perpetua seguendo precise e funzionali ...

Eurostat : in Italia solo il 59 - 8% dei laureati è occupato a tre anni dal titolo - penultimi in Ue : La fotografia aggiornata al 2018: la percentuale di chi lavora è in crescita di dieci punti rispetto al 2014, ma il nostro Paese è ancora lontano dalla media europea che ha raggiunto l’83,5%