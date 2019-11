Gualtieri | con la riforma del Mes nessuna ristrutturazione del debito

Roberto Gualtieri : "Con il taglio del cuneo possibile passare da 80 a 120 euro" : Una delle ipotesi, nell’ambito del taglio del cuneo fiscale previsto dalla manovra, è “a estendere gli 80 euro alla fascia di redditi fino 35.000 euro completando gli 80 euro e facendoli diventare i 120 euro per tutti gli altri”. Lo dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in un’intervista a diMartedì con Giovanni Floris.Gualtieri fa sapere che “sulle auto aziendali abbiamo concluso ...

Gualtieri pronto a confronto tv con Salvini : "Su Mes tante falsità" : “Il senatore Salvini ogni giorno diffonde tante fake news. Ci sarà certamente occasione di un confronto su tutte queste sue mistificazioni”. Lo precisano fonti di governo.“Nel frattempo sul Mes - proseguono -, considerato che è materia di competenza del Ministero dell’Economia, il ministro Gualtieri è pronto in qualsiasi momento a confrontarsi in tv con Salvini, proprio alla luce delle tante ...

Ilva - vertice Conte-Mittal : confronto teso sul futuro dell’acciaieria. Presenti i ministri Gualtieri e Patuanelli - poi arriva l’ad Morselli : Da una parte il premier Giuseppe Conte, affiancato dai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Dall’altra i proprietari del colosso siderurgico Arcelor Mittal, Lakshimi Mittal e il figlio Aditya. Nella sede del governo è presente anche Lucia Morselli, ad di AncelorMittal Italia. Un confronto teso, una trattativa durata oltre 4 ore e terminata poco dopo le 23, con al centro il futuro ...

Governo : Di Maio - 'nessun battibecco con Gualtieri' : Castelvetrano (Trapani), 22 nov. (Adnkronos) - "Non è vero che ci sono stati battibecchi tra me e il ministro Gualteri. Stamattina ho avuto un incontro con lui sul Mes ed è stata una riunione cordiale. Io lo ringrazio. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori approfondimenti". Lo ha detto il ministro

Meccanismo europeo di stabilità - vertice a Chigi con Conte - Di Maio e Gualtieri. Salvini : “Rischia di far saltare i risparmi” : E’ durato poco più di un’ora il vertice a Palazzo Chigi, presieduto da Giuseppe Conte, sulla discussa riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Il premier, che riferirà in Parlamento il 10 dicembre, durante il vertice si è allontanato per incontrare il commissario economico agli Affari Economici Pierre Moscovici che ieri parlando al Corriere aveva ricordato come la revisione del Mes comprenda il cosiddetto backstop per le banche, ...

**Gdf : Gualtieri - ‘lotta contro illegalità per crescita e libertà impresa’** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “La Guardia di Finanza, è la forza di polizia deputata per legge a prevenire, ricercare e reprimere non solo l’evasione e l’elusione fiscale ma, più in generale, tutti i fenomeni di illegalità che mettono in pericolo i bilanci pubblici, la libertà negoziale, la libertà d’impresa, il libero funzionamento del mercato e il risparmio, ovvero gli assi portanti della nostra ...

Conte : meno tasse nella manovra - la maggioranza aiuti me e Gualtieri : Conte: Sto lavorando con il ministro dell'Economia Gualtieri perchè voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali

Gualtieri contrattacca : “Manovra di tasse? Semmai scendono” : Maggioranza divisa, presto un vertice sulle modifiche. Il ministro del Tesoro: “Il bonus per gli asili raddoppia”

Borghi vs Gualtieri : “Con voi tassi d’interesse su Btp aumentati - tanto fenomeni non siete”. “Spread cresciuto con Lega al governo” : “Glielo devo dire, sullo spread: siete entrati in carica il 5 settembre, e da allora i tassi di interesse sui Btp sono aumentati del 50%. Forse tanto fenomeni non siete“. A dirlo, con tono polemico, il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi (Lega), rivolto al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione davanti a senatori e deputati sulla prossima legge di Bilancio. Gualtieri ha ...

Ilva - fermo il tavolo con Arcelor - Conte cerca un'altra cordata. Salta l'incontro - Gualtieri apre a Cdp : «Il signor Mittal non ha mandato segnali, non sono previsti vertici nelle prossime ore. Speriamo mercoledì...». Giuseppe Conte, un po? come un amante non corrisposto, attende...

Secondo Roberto Gualtieri i mercati hanno paura di un ritorno di Matteo Salvini : "Più che preoccupazione, in Europa ho registrato sorpresa per il dibattito politico italiano. C’è il pericolo di una percezione di instabilità che rischiamo di pagare sui mercati. Gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di un ritorno di chi, come Salvini, ha messo in discussione l’ancoraggio europeo dell’Italia": queste le parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al termine dell'Ecofin di Bruxelles.Continua a ...

Ilva allo Stato - no di Gualtieri : il governo tratta con Arcelor : Giuseppe Conte è corso a Taranto per mettere la faccia sulla crisi dell'ex Ilva. E dimostrare che «il governo c'è» e «non permetterà mai che...