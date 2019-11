Governo | un disequilibrio che non si ricompone

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Lo smarrimento è tutto nella risposta che Dario Franceschini dà appena arriva in Parlamento. Sentite qui, il più convinto sostenitore del: “Qualunque domanda voi facciate, non ho risposte da darvi”. Poi si allontana, per parlare di Rai con qualche parlamentare. La sintesi del conciliabolo: i Cinque stelle hanno fatto saltare anche l’accordo sulle nomine, e chissà se sarà possibile riacchiapparlo prima dell’Emilia.Ecco, si vive così, ai tempi delgiallorosso, senza un centro di gravità permanente. In parecchi, anche oggi, sono andati in processione da Nicola Zingaretti, invitandolo a dire qualcosa: “Ormai Di Maio è scientifico, sta usando ogni occasione per distruggere tutto. Iniziamo a dirlo apertamente”. Il segretario però, che concorda sull’analisi, per ora ha ...

