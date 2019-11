“Governo Renzi lo nomina in Cassa depositi e prestiti | lui presta a Matteo Renzi 700mila

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Un imprenditoreto dal governoine tra i finanziatori della fondazione Open, secondo quanto rivelato da l’Espresso, hatoeuro al senatoretramite la madre per comprare la sua villa sulle colline toscane. L’acquisto per un totale di 1,5 milioni di euro risale a luglio dell’anno scorso. La casa è intestata a metà ae alla moglie Agnese. E, scrive il settimanale, hanno acquistato la villa con i soldi arrivati dalla famiglia Maestrelli. Come emerge dalle indagini della procura di Firenze sulla fondazione Open, i due coniugi il 12 giugno 2018 fanno un bonifico con la causale “prestito” dal conto corrente di Anna Piccioni, anziana madre dei fratelli Maestrelli per un totale dieuro. Il 13 giugno i coniugi chiedono 4 assegni per 400mila euro ciascuno che sarebbero serviti per pagare ...

NicolaPorro : #Alitalia: il #governo non sa che fare, e ci ripropone l’#Iri! Il Fatto continua a non capacitarsi che #Salvini ven… - BarillariM5S : Chi avrebbe mai pensato che 3 anni fa, ad un passo dal vincere il referendum contro quella folle riforma costituzio… - Linkiesta : L’incompetenza delle classi dirigenti e la demagogia dei populisti sono alla base degli ultimi disastri. Uno dei pr… -