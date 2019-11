Gol Mertens | il belga fa sognare Napoli | azzurri avanti ad Anfield VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Gol– Ilè in vantaggio ad, in casa del Liverpool campione in carica. Sognano ad occhi aperti gli, che sono riusciti a sbloccare il match in un campo difficilissimo, per caratura dell’avversario oltre che per storia e tradizione. E’ “L’uomo Champions” a siglare la rete dello 0-1, Dries. Servito in profondità e sul filo del fuorigioco da Di Lorenzo, con un cross a scavalcare la difesa, ilscappa via in velocità, si accentra e incrocia col destro al volo beffando Alisson. Di seguito ildel gol.turning over Liverpool.what a finish pal. pic.twitter.com/Ag1bQLJoCH — Jack (@Jack Law1999) November 27, 2019 L'articolo Gol, ilfaadCalcioWeb.

