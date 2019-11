Gli utili di Xiaomi crescono nonostante una leggera flessione nelle vendite di smartphone

Innovazione : premiata la start up RiceHouse - riutilizza Gli scarti della lavorazione del riso : E’ la start up di Biella RiceHouse ad aggiudicarsi il Premio Speciale Repower per l’Innovazione, nell’ambito del Premio Gaetano Marzotto 2019. La vittoria è stata annunciata ieri sera presso il Link Campus University di Roma nell’ambito della nona edizione del Premio Gaetano Marzotto, il riconoscimento più significativo a livello europeo per il mondo dell’Innovazione. La start up potrà usufruire di un percorso di mentoring e accelerazione ...

Agricoltura : la PuGlia potrebbe dover restituire parte dei fondi UE per mancato utilizzo : L'intreccio che affligge l'Agricoltura pugliese si presenta sotto forma di sbagli amministrativi, cambi di giunta e di capi dirigenti, di ricorsi al Tar e di sentenze da parte di giudici amministrativi, così la regione rischia di perdere, almeno per quest'anno, i fondi dell'Unione Europea destinati al settore primario. Un quadro tratteggiato anche in una lettera indirizzata a Gianluca Nardone (direttore del Dipartimento Agricoltura della ...

Come proteggere Gli animali dal freddo : 10 consiGli utili : “Benché gli animali sopportino le basse temperature meglio degli umani, è buona norma prendere dei piccoli accorgimenti per tutelarli nelle giornate più rigide. Le prime cose a cui pensare per assicurare il benessere dei nostri pet – spiega in una nota la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sono sicuramente un’alimentazione adeguata e un riparo idoneo. Non tutti i quattro zampe sono temprati per i rigori del clima ...

"I messaggi deGli haters? Inutili. Non può leggerli" - il legale di Lara Comi suGli insulti social : “I messaggi degli odiatori sono inutili perché non li può leggere” essendo Lara Comi agli arresti domiciliari con il divieto di comunicare all’esterno, “né li leggerebbe comunque”. Lo ha spiegato all’Ansa l’avvocato Gianpiero Biancolella, il difensore dell’ex eurodeputata di FI tra gli arrestati di ieri nell’ambito dell’inchiesta ‘Mensa dei poveri’.Il ...

Come pulire iPhone : consiGli utili : L’iPhone ci segue ormai dappertutto. Lo portiamo con noi quando andiamo al mare, quando andiamo a scuola, e sicuramente lo appoggiamo su un banco dove sono state centinaia di persone, lo utilizziamo con le mani leggi di più...

Videogiochi - limitarne per legge l’utilizzo per i ragazzi? Lo Stato non può sostituirsi alle famiGlie : Si è da poco conclusa l’ultima edizione di #ioleggoperché, la manifestazione che, da alcuni anni, stringe intorno a un medesimo obiettivo, regalare il maggior numero di libri possibili alle biblioteche delle scuole, editori, librerie, lettori e generosi donatori. Il gioco funziona così: le librerie di quartiere possono gemellarsi con le scuole dei paraggi per organizzare eventi utili a cementare il rapporto tra giovani e lettura. A sostenere il ...

Huawei Smart Tools l’app con tutti Gli strumenti utili su Android : Smart Tools è un pacchetto di utilità specifiche per Smartphone Android che può essere scaricato sul telefono Huawei e comprende un set completo di sturemnti che spesso servono nella vita di tutti i giorni.

Grandi Banche - First Cisl : +38% Gli utili : 16.30 Intesa, Unicredit, BancoBpm, Mps e Ubi, 5 Grandi Banche italiane, hanno realizzato 8,7 miliardi di utili nei primi 9 mesi dell'anno:+38% rispetto allo stesso periodo del 2018. E' quanto si apprende dasl Rapporto del centro studi First Cisl. Secondo il sindacato, l'aumento degli utili deriva anche dal "forte aumento della produttività del lavoro". Ma il calo di sportelli e dipendenti "è drammatico": il numero dei dipendenti dei 5 ...

Ulivieri : Ancelotti non ha sbaGliato niente. Utilizzerà la situazione per riprendere in mano la squadra : Il Corriere dello Sport intervista Renzo Ulivieri, ex allenatore e oggi presidente dell’Assoallenatori. Si schiera a favore di Carlo Ancelotti. “Secondo me un tecnico esperto come lui questa situazione la Utilizzerà. Anche per riprendere in mano la squadra. Non gli è mai sfuggita, in effetti, ma un richiamo alle responsabilità non guasta”. Situazioni del genere, dice, servono a ricompattare la squadra. “Si tratta di giocatori di alto livello, ...

4K? Meno del 2% deGli utenti utilizza la risoluzione secondo un sondaggio di Steam : Il 4K sembra il futuro ormai confermato e certo alMeno su console con le console mid-gen che hanno preparato la via per PS5 e Xbox Scarlett che secondo i rumor e le prime indicazioni ufficiali dovrebbero proporre questa risoluzione come la base di praticamente ogni gioco. La situazione su PC sembra però piuttosto lontana da questa prospettiva.Steam conduce spesso dei sondaggi sui propri utenti per rivelare le caratteristiche più comuni e diffuse ...

L'esercito USA utilizza Gli eSport competitivi come strumento di arruolamento : Con l'aumento della popolarità degli eSports, il suo pubblico totale è di oltre 350 milioni di persone, che dovrebbe aumentare a oltre 450 milioni entro la fine di quest'anno. Oggi gli eSport sono un fenomeno globale e un potenziale mercato per un gran numero di reclute.Per recluta si intendono i potenziali soldati del futuro, almeno questo è quello che pensa L'esercito degli Stati Uniti.L'anno scorso L'esercito USA ha lanciato un progetto ...

Clima - Greenpeace : Gli Usa “inadeguati e inutili nella lotta all’emergenza” : “Ritirandosi dall’accordo sul Clima di Parigi, l’amministrazione Trump rende il suo Paese inadeguato e inutile nel contrastare l’emergenza Climatica in corso”. Così, la direttrice esecutiva di Greenpeace USA, Annie Leonard, commentando la notifica ufficiale dell’amministrazione del presidente americano Donald Trump alle Nazioni Unite riguardo l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul Clima di ...

Come risparmiare sulla spesa nel 2019 e 2020 : i consiGli e le info utili : Come risparmiare sulla spesa nel 2019 e 2020: i consigli e le info utili Sapere Come risparmiare sulla spesa in questi anni dove i soldi mancano ma le spese aumentano sempre, può essere utile per guadagnare alla fine del mese. Già, guadagnare, perché ogni risparmio è un guadagno. Tra le maggiori voci che influiscono sulle uscite spiccano quelle relative alla spesa alimentare (e non solo), quella che si fa nei supermercati dove spesso ci si ...

Conte : «Il Var? Non si capisce quando viene utilizzato. Gli arbitri non sono sereni» : Ieri sia Conte sia Sarri si sono espressi sul Var, molto interessanti le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter. Le riportiamo dalla Gazzetta. Difficile dare consigli sul Var perché l’impressione è che non venga utilizzato nella stessa maniera da tutti e questo lascia perplessi. Per le cose grosse è sicuramente importante averla, visto che toglie errori. L’anno scorso ero più positivo, quest’anno non capisco il metro di giudizio ...