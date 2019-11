Giunta leghista blocca progetto contro l’omofobia L’assessore | “Siamo per la famiglia

Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria di Biella dopo che la Giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla a Liliana Segre : Il conduttore televisivo e attore Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria del comune di Biella dopo che la giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto. «Il mio rispetto nei

Ferrara - la Giunta leghista di Alan Fabbri ha aumentato lo stipendio a sindaco e assessori. Il primo cittadino : “Solo un adeguamento” : Uno dei primi atti del centrodestra a trazione Lega a Ferrara non è stato proprio all’insegna della popolarità. Appena insediati, il sindaco Alan Fabbri e la sua giunta hanno aumentato il loro stipendio, adeguandolo agli emolumenti tabellari del Testo unico degli enti locali. La giunta precedente del Pd si era decurtata l’onorario del 10 per cento, destinando le risorse risparmiate a un fondo per il sostegno alle imprese cofinanziato ...