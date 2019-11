Giovanni Terzi vuole Stefano Bettarini come testimone di nozze con la Ventura

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi : Bettarini testimone di nozze : Stefano Bettarini testimone al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi Fervono i preparativi per il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Insieme solo dallo scorso anno, la conduttrice Rai e il giornalista e opinionista hanno deciso di diventare marito e moglie nel 2020. E il settimanale Chi ha spifferato i nomi dei testimoni […] L'articolo Simona Ventura sposa Giovanni Terzi: Bettarini testimone di nozze proviene da Gossip ...

Simona Ventura - matrimonio con Giovanni Terzi : «Diventeremo marito e moglie - è deciso : ci sposiamo» : “No, non ancora, sappiamo solo che sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso”, il prossimo anno si celebrerà il matrimonio tra Simona Ventura e il giornalista Giovanni Terzi. I due hanno trovato già una casa per loro e i cinque figli. A prendere la decisione è stato il fidanzato, che ne aveva cominciato a parlare da tempo: “Io sono un uomo vero, ci tengo a certe cose – ha rivelato in un’intervista a “Oggi” – ...

Simona Ventura : ‘Giovanni Terzi è l’amore più grande - ma devo stare attenta a dirlo’ : “l’amore è stato una conseguenza del fatto di aver ritrovato la voglia di vivere. Dopo la grande paura per mio figlio, è come se un castello fosse venuto giù. Da queste ceneri ho recuperato un’energia positiva che mi ha portato a tagliare tanti rami secchi e proprio allora si sono aperte altre porte (…)». Un amore, quello col giornalista Giovanni Terzi non cercato “Avevo appena concluso una storia lunga (con Gerò Carraro, ndr), ...

Simona Ventura svela come si è innamorata di Giovanni Terzi : Simona Ventura racconta l’amore per Giovanni Terzi, il giornalista che le ha rubato il cuore dopo l’addio a Gerò Carraro. Una love story che è arrivata all’improvviso e che ha completamente stravolto la vita della conduttrice proprio quando credeva che non fosse più possibile. Super Simo si è confessata sulla pagine del settimanale F, raccontando la sua rinascita, in tv e nel privato. Il punto di svolta è stato il momento ...