Giovanni Malagò sul calcio italiano | “Il nostro movimento giovanile è in buona salute

Tennis - Giovanni Malagò sul successo di Sinner alle NextGen 2019 : “E’ l’ipoteca su un futuro numero uno!” : Giovanna Malagò è raggiante per il successo del 18enne altoatesino Jannik Sinner nelle Next Gen ATP Finals 2019 di Milano. L’azzurrino, impostosi in finale contro il n.18 del mondo Alex de Minaur, ha dimostrato classe e grande determinazione nel corso dell’atto conclusivo all’Allianz Cloud. Un successo che ha esaltato tutto il pubblico presente e il n.1 dello sport italiano che, attraverso il proprio profilo twitter, ha espresso ...

Tennis - Giovanni Malagò sul successo di Sinner alle NextGen 2019 : “E’ l’ipoteca su un futuro numero uno!” : Giovanna Malagò è raggiante per il successo del 18enne altoatesino Jannik Sinner nelle Next Gen ATP Finals 2019 di Milano. L’azzurrino, impostosi in finale contro il n.18 del mondo Alex de Minaur, ha dimostrato classe e grande determinazione nel corso dell’atto conclusivo all’Allianz Cloud. Un successo che ha esaltato tutto il pubblico presente e il n.1 dello sport italiano che, attraverso il proprio profilo twitter, ha ...

Tennis - Giovanni Malagò sul successo di Sinner alle NextGen 2019 : “E’ l’ipoteca su un futuro numero uno!” : Giovanna Malagò è raggiante per il successo del 18enne altoatesino Jannik Sinner nelle Next Gen ATP Finals 2019 di Milano. L’azzurrino, impostosi in finale contro il n.18 del mondo Alex de Minaur, ha dimostrato classe e grande determinazione nel corso dell’atto conclusivo all’Allianz Cloud. Un successo che ha esaltato tutto il pubblico presente e anche il n.1 dello sport italiano che, attraverso il proprio profilo twitter, ha ...

Giovanni Malagò in visita ad Auschwitz : ”Un luogo dove non servono le parole ma solo riflettere” : Giovanni Malagò è stato in visita al campo di concentramento di Auschwitz per omaggiare la memoria delle vittime dello sterminio nazista. Un momento di vita molto intenso per il presidente del CONI che ha visitato il museo nato li dove si è consumata una delle stragi più gravi della storia dell’umanità. “A nome del CONI – dice Malagò – e mio personale, una doverosa testimonianza in un luogo dove non servono le parole ma solo ...