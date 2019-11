Gino Paoli | “Facemmo una riunione con Beppe Grillo per convincerlo a non creare il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) “Se il governo reggerà? Ci sono dei dilettanti allo sbaraglio, è difficile capire cosa abbiano in testa“, parola di. Il cantautore classe 1934 attacca il governo giallorosso non risparmiando il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio: “Le disgrazie non vengono mai da sole anche se la disgrazia è generale”, ha dichiarato a Un Giorno da Pecora, programma in onda su Radio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. L’artista è amico di vecchia data e concittadino di, a lui riserva parole di tutt’altro genere: “è una gran brava persona. E’ partito per far qualcosa per cambiare il mondo, per i suoi figli. L’unico rimprovero che gli faccio è che queste cose si fanno a diciotto anni, non a settanta. La sua buona fede però è assolutamente chiara”.nel corso del suo intervento svela anche un ...

