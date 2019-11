Gary Rodhes | morto lo storico giudice di Mastechef | con Gordon Ramsey è stato il volto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Insieme all’amicoha condotto la prima edizione di Masterchef e poi ben otto edizioni di Hell’s Kitchen. Conosciuto non solo in Gran Bretagna,a soli 59 anni, era una vera stella della cucina in tutto il mondo. Stando a quanto riportato dalla Bbc, lo chef è scomparso il 27 novembre mentre si trovava a Dubai, dove viveva con la famiglia. Cinque stelle Michelin, era proprietario di otto ristoranti in tutto il mondo. “Abbiamo perso un grande chef oggi. Èuno di quelli che ha messo al centro di tutto la cucina inglese. Una preghiera e tanto amore alla sua famiglia. Ci mancherai”, ha scrittosui social. L'articololodi: conildella prima edizione proviene da Il Fatto Quotidiano.

