Francesco Facchinetti scoppia a piangere a Vieni da me | «L’ho perso in sei mesi…»

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 27 novembre 2019)da me: «L’hoin sei mesi…». Caterina Balivo in lacrime. Oggi, il figlio di Robyè stato ospite nel salotto di Rai1 e ha commentato alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Ma all’improvviso, l’artista èto in lacrime.stava commentando Jovanotti, uno dei suoi artisti preferiti.ha ricordato di quando da ragazzino andò a un concerto di Jovanotti a Desio, in compagnia del suo migliore amico Andrea. All’improvviso i singhiozzi. «Il mio amico – spiegatra le lacrime – se n’è andato in sei mesi a causa di una malattia bastarda». Ma l’emozione prende il sopravvento e. Caterina Balivo, visibilmente commossa, si alza in piedi e dice: «Sono in difficoltà perché ti conosco da 20 anni. Vorrei ...

zazoomblog : “Scusate…”. Francesco Facchinetti non riesce a smettere di piangere. Si commuove anche Caterina Balivo - #“Scusate… - SmorfiaDigitale : Vieni da Me, Francesco Facchinetti crolla in lacrime: 'Penso a lui ogni giorno, ... - zazoomnews : Vieni da me Francesco Facchinetti in lacrime racconta il suo lutto a Caterina Balivo - #Vieni #Francesco… -