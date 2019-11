Frana A6 Torino-Savona | il traffico si riversa sulla Statale del Passo del Turchino | maxi

Maltempo - il viadotto dell’A6 Torino Savona non è crollato : l’ha travolto una Frana enorme [FOTO e VIDEO SHOCK] : Non è crollato il viadotto dell’Autostrada Torino-Savona, l’A6, dove ieri s’è temuto il peggio. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma è importante specificare come non ci sia stato alcun crollo strutturale ma una frana, enorme, che ha travolto la struttura dell’autostrada. Nella zona durante il weekend si sono verificate piogge alluvionali (oltre 500mm di precipitazione nell’arco di 48 ore), tanto che tra ...

