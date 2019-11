Forte scossa di terremoto in Grecia | epicentro vicino Creta LIVE

Terremoto in Albania - Forte scossa di magnitudo 6.4 avvertita anche in Puglia e Basilicata : Ingenti i danni soprattutto a Durazzo, epicentro del sisma, dove è crollato un hotel. Non esiste una stima precisa del numero di dispersi. Lo sciame sismico non si arresta: oltre 100 scosse, compresa una di magnitudo 5 avvertita intorno alle 14

Stanno tremando i Balcani : Forte scossa anche in Bosnia - tremano Sarajevo e le regioni adriatiche : Attività sismica molto importante in queste ultime ore sulla penisola Balcanica. Dopo la potente scossa di terremoto che ha devastato Durazzo e Thumana, in Albania, tanto da causare numerose vittime...

Forte scossa di terremoto in Bosnia-Erzegovina [LIVE] : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata dal Centro Euro-Mediterraneo in Bosnia Erzegovina alle 10:19. L’evento è stato localizzato a 11 km sudovest da Nevesinje, a circa 10 km di profondità. L'articolo Forte scossa di terremoto in Bosnia-Erzegovina [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Albania - la Forte scossa di magnitudo 6.4 avvertita anche in Puglia e Basilicata : Il primo bilancio parla di tre morti e 150 feriti . Ma si teme che altre persone siano imprigionate sotto le macerie. Ingenti i danni soprattutto a Durazzo, dove si è registrato l’epicento del sisma alle 2.54 ora locale, le 3.54 in Italia. Paura anche sulle coste italiane dove è stata avvertita la scossa

