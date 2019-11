Formula 1 | Vettel parla per la prima volta del suo ritiro | “sono nel circus da 12 anni | è

Formula 1 - Vettel pronto per Abu Dhabi : “mi aspetto una gara divertente - la qualifica sarà fondamentale” : Il pilota tedesco ha analizzato al sito ufficiale della Ferrari il prossimo appuntamento di Abu Dhabi, l’ultimo in calendario Ultima gara della stagione di Formula 1, il circus sbarca ad Abu Dhabi dove calerà il sipario su questo entusiasmante 2019, dominato in lungo e in largo dalla Mercedes. photo4/Lapresse La Ferrari arriva a Yas Marina con l’obiettivo di chiudere l’anno in maniera positiva, riscattando il doppio zero ...

Formula 1 – Chiarimento in videoconferenza tra Vettel e Leclerc : il motivo che ha impedito a Seb di essere a Maranello : Vettel assente a Maranello: ecco il motivo che ha impedito al tedesco di volare in Italia, costringendo Binotto ad una videoconferenza per il Chiarimento con Leclerc L’incidente del Brasile tra Vettel e Leclerc deve rimanere adesso solo un vecchio ricordo: tutto il team Ferrari, infatti, è pronto a lasciarsi alle spalle quanto accaduto ad Interlagos, per concentrarsi esclusivamente sul gran finale di domenica ad Abu Dhabi. Intanto ...

Formula 1 - niente faccia a faccia tra Vettel e Leclerc : chiarimento ‘particolare’ dopo l’incidente di Interlagos : I due piloti non si sono incontrati a Maranello dopo i fatti di Interlagos, Mattia Binotto ha quindi organizzato una conference call per chiudere il capitolo Brasile Notizie certe non ce ne sono, ma Sebastian Vettel e Charles Leclerc pare abbiano chiarito quanto accaduto a Interlagos ormai otto giorni fa. L’incidente tra i due piloti della Ferrari ha costretto il Cavallino a chiudere con 0 punti la trasferta sudamericana, mandando su ...

Dalla Formula 1 alla MotoGp - Zanardi svela : “stimo Hamilton - Vettel non ha la dote della misura. Marquez? Non ha rivali” : Il pilota italiano e campione paralimpico di handbike ha parlato di Formula 1 e MotoGp, esprimendo il proprio punto di vista su entrambe le categorie E’ volato fino in Giappone per sentire sulla propria pelle l’adrenalina che solo la velocità sa regalare, partecipando all’evento Super GT x Dtm Dream Race, la (doppia) ‘gara dei sogni’ svoltasi ieri al Fuji. LaPresse Alex Zanardi ha preso il via al volante di ...

Formula 1 - Hamilton punge Leclerc e Vettel : “l’incidente in Brasile? Si assumano le proprie responsabilità” : Il pilota britannico ha commentato lo scontro fratricida avvenuto in Brasile tra i due piloti della Ferrari In passato è capitato anche a Lewis Hamilton entrare in rotta di collisione con il proprio compagno di squadra, rendendosi protagonista di un incidente spettacolare con Nico Rosberg in occasione del Gran Premio di Spagna del 2016. Photo4/LaPresse Una situazione simile a quella vissuta ad Interlagos da Leclerc e Vettel, entrambi ...

Formula 1 - Horner stuzzica la Ferrari sul caso Vettel-Leclerc : Seidl invece… invidia il team di Maranello : I team principal di Red Bull e McLaren hanno espresso il proprio punto di vista sullo scontro tra Vettel e Leclerc avvenuto a Interlagos Lo scontro tra Leclerc e Vettel avvenuto a Interlagos continua a far discutere, coinvolgendo nella discussione anche gli avversari della Ferrari. Gli ultimi in ordine di tempo a soffermarsi sull’incidente avvenuto in Brasile sono stati Chris Horner e Andreas Seidl, che hanno espresso il proprio ...

F1 - Vettel : “Hulkenberg fuori dalla Formula1? È l’esempio che alcune cose stanno andando male” : Nelle ultime settimane ha preso sempre più piede l’ipotesi che Nico Hulkenberg possa lasciare la Formula 1. Il pilota della Renault è in scadenza di contratto e molto probabilmente non ci sarà alcun rinnovo con la scuderia francese. Il tedesco sperava di trovare un altro volante libero per la prossima stagione. Si era parlato dell’ipotesi Alfa Romeo che è definitivamente tramontata con la conferma di Antonio Giovinazzi. Sulla ...

Formula 1 - Ralf Schumacher avverte Vettel : “stia bene attento - perché potrebbe ricevere una sorpresa dalla Ferrari” : Il fratello del Kaiser ha commentato quanto accaduto a Interlagos tra Vettel e Leclerc, avvertendo il tedesco in vista del suo futuro Il futuro di Sebastian Vettel in Ferrari non è più così saldo come un tempo, ne è convinto Ralf Schumacher che non ha nascosto di attendersi delle sorprese a Maranello. Photo4/LaPresse Quanto accaduto a Interlagos ha fatto senza dubbio infuriare i vertici del Cavallino, motivo per il quale ci saranno dei ...

Formula 1 - John Elkann infuriato con Vettel e Leclerc : parole durissime del presidente della Ferrari : Il presidente della Ferrari non ha usato giri di parole per esprimere la propria rabbia relativamente all’incidente avvenuto a Interlagos tra Vettel e Leclerc L’incidente di Interlagos non è piaciuto a nessuno in casa Ferrari, tanto meno al presidente John Elkann, che ha espresso tutta la propria rabbia sul comportamento tenuto in pista da Vettel e Leclerc. Photo4/LaPresse Presente all’Investor Day di Exor, il numero uno ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc - Coulthard non ha dubbi : “penso che Seb debba guardarsi allo specchio e…” : Coulthard senza peli sulla lingua nei confronti di Sebastian Vettel: il parere dell’ex pilota sull’Incidente tra le Ferrari in Brasile La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: Lewis Hamilton ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale in carriera negli Stati Uniti, ma in Brasile non è riuscito a brillare. Manco le Ferrari hanno fatto bene ad Interlagos, lasciando l’amaro in bocca co un disastroso ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc - Brawn non ha dubbi : “Binotto doveva imporsi - sarebbe bello se…” : Brawn sincero sull’Incidente di Vettel e Leclerc in Brasile: le parole del direttore generale della Formula 1 L’Incidente di domenica in Brasile tra Vettel e Leclerc fa ancora discutere e lo farà, probabilmente ancora per un po’ di tempo. L’immagine del contatto tra i due ferraristi rimarrà bene impressa nella mente di tutti i tifosi. A qualche giorno dall’ultima gara ad Interlagos adesso è Ross Brawn a dire ...

Formula 1 - Rosberg e l’incidente tra Vettel e Leclerc : “situazione orribile - ma so di chi è la colpa” : L’ex campione del mondo ha provato ad analizzare quanto successo durante il Gran Premio del Brasile, soffermandosi sull’incidente tra Vettel e Leclerc L’incidente tra Vettel e Leclerc avvenuto durante il Gran Premio del Brasile ha quasi oscurato la vittoria di Max Verstappen, catalizzando la quasi completa attenzione della stampa. Photo4/LaPresse Il contatto fratricida tra i due compagni di squadra della Ferrari ha acceso ...

Formula 1 : incidente tra le due Ferrari di Vettel e Leclerc al Gp del Brasile : Incredibile incidente tra le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel durante il Gran Premio del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula 1 2019, peraltro già conquistato matematicamente da Lewis Hamilton. La competizione ha visto trionfare Max Verstappen, uno dei piloti più promettenti del Circus, che alla guida di una performante Red Bull ha conquistato la vittoria approfittando anche di uno dei pochi errori commessi in questa ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc - i team radio dei piloti Ferrari sono focosi [VIDEO] : Vettel e Leclerc non se le mandano a dire nei team radio dopo l’Incidente del Brasile: le reazioni focose dei piloti Ferrari Gara disastrosa ieri in Brasile per la Ferrari: Vettel e Leclerc si sono suicidati in un Incidente di gara che ha messo ko entrambi i piloti della Rossa. Una scena che ha fatto rabbrividire tutti i tifosi della Rossa e tutto il team di Maranello che adesso pretende le scuse dai due piloti. A fine gara i due ...