Fondazione Open | Renzi attacca | “Nessuno può più finanziare Italia Viva | è ferita a

Fondazione Open - Renzi attacca : “Nessuno può più finanziaria Italia Viva - è ferita a democrazia” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, passa al contrattacco dopo l'inchiesta sulla Fondazione Open. E, provocatoriamente, invita tutte le aziende a non finanziare più il suo partito, perché rischierebbero perquisizioni e indagini: "Non date un soldo a Italia Viva. Siamo in presenza di una ferita al gioco democratico".Continua a leggere

Inchiesta Open - Nobili (Italia Viva) : “Fondazione è campione europea di trasparenza. Nulla da temere” : “La Fondazione Open è campione europea di trasparenza. Di Maio? Lo aspettavano al G20, la prossima volta fa bene ad andarci”. Così il deputato di Italia Viva Luciano Nobili ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento in merito alle indagini della Guardia di Finanza sulla Fondazione Open. “Non c’è nessun attacco, siamo tranquillissimi e aspettiamo che l’Inchiesta faccia il suo corso. Non abbiamo Nulla da ...

Fondazione Open - proseguono le perquisizioni della Guardia di Finanza per accertare “rapporti con finanziatori” : Non erano venti come si era appreso ieri, ma oltre trenta le perquisizioni disposte dalla procura di Firenze, guidata da Giuseppe Creazzo, nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open, l’ente privato nato per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi che per i pm sarebbe stata utilizzato come “un’articolazione di partito” senza rispettare la normativa sul finanziamento ai partiti. I finanzieri sarebbero ...

Fondazione Open - Matteo Renzi come Silvio Berlusconi che diceva : “Sono il più perseguitato nella storia” : A leggere le parole di Matteo Renzi, intervenuto due volte per commentare l’inchiesta dei pm fiorentini sulla Fondazione Open, sembra che a scriverle sia stato un altro ex premier: Silvio Berlusconi. Anche il leader di Forza Italia, con cui il Pd guidato dal senatore di Firenze ha governato, in passato ha attacco i magistrati che indagavano su di lui o che lo hanno giudicato più o meno con le stesse parole. “Sono l’uomo ...

Fondazione Open - lo sfogo di Matteo Renzi coi fedelissimi : "Robe che solo i mafiosi - il solito vizio italiano" : Dopo la notizia dell'inchiesta sulla Fondazione Open, la sua cassaforte, e sulle perquisizioni a raffica, la reazione pubblica è stata durissima: dito puntato contro una magistratura accusata di voler far politica e di scegliere per i partiti. Ma Augusto Minzolini, su Il Giornale, dà conto anche del

Fondazione Open - Pier Ferdinando Casini : "Strana iniziativa dei magistrati". Il brutto sospetto : Pier Ferdinando Casini, sulla vicenda della Fondazione Open che finanziava Matteo Renzi, ha un brutto sospetto: "Diceva Giulio Andreotti che 'a pensar male degli altri si fa peccato ma spesso ci si indovina'. Io di solito penso bene ma, francamente, il dispiegamento di forza, il clamore mediatico e

Fondazione Open - Renzi : la magistratura decide cosa è un partito? : Renzi: "Perquisire a casa e in azienda, all'alba, persone non indagate che hanno dato lecitamente contributi alla Fondazione Open è senza precedenti

Fondazione Open - Marattin : “Se ci sarà processo aspettiamo la Cassazione. Do ut des tra gruppo Toto e Renzi? Non ho visto nulla di strano” : “Abbiamo tutti il dovere di aspettare come andranno le indagini. Se ci saranno processi vedremo cosa dirà la Cassazione, in un Paese normale si fa così”. A dirlo ai microfoni di Radio 24, ospite di Simone Spetia e Maria Latella a 24Mattino, il vice-capogruppo alla Camera di Italia Viva, Luigi Marattin, a proposito dell’inchiesta che riguarda la Fondazione Open, la cassaforte della scalata al potere di Matteo Renzi. “Un do ...

Fondazione Open - Renzi attacca di nuovo i pm : “Perquisire i miei finanziatori non indagati è un atto senza precedenti nella storia” : “Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”. Un altro post su facebook in poche ore per attaccare la magistratura. Matteo Renzi torna a commentare ...

Davide Faraone : “Open è stata la Fondazione più trasparente nella storia della politica italiana" : Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva al Senato, interviente con un post su Facebook sulle presunte irregolarità della fondazione Open che sostiene le iniziative politiche di Matteo Renzi. La fondazione è indagata per riciclaggio, traffico di influenze, autoriciclaggio, finanziamento illecito ai partiti ma Faraone difende l’operato di Open: “Avere la carta di credito di una fondazione non è reato, ma qui ...

Fondazione Open - Matteo Renzi replica a Luigi Di Maio : "Indaghiamo su Casaleggio e su chi finanzia il M5s" : Dopo gli attacchi di Luigi Di Maio sull'inchiesta sulla Fondazione Open che finanziava Matteo Renzi, l'ex premier si difende e passa al contrattacco con un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Se Di Maio vuole una commissione di inchiesta su come si finanzia la politica io ci sto. Mettiamoci de

L’inchiesta sulla Fondazione Open : I magistrati hanno perquisito una dozzina di aziende che avevano finanziato la fondazione politica che sosteneva l'attività politica di Matteo Renzi e finanziava la Leopolda: le cose da sapere

Fondazione Open - da Romeo al gruppo Gavio e la lobby del tabacco : ecco i finanziatori dell’ex cassaforte di Renzi perquisiti dalla Finanza : “Accertare quali siano in dettaglio, i rapporti instauratisi tra la Fondazione Open e i soggetti finanziatori della Fondazione”. È la chiusa del decreto di perquisizione, emesso dalla procura di Firenze, che ha portato ieri la Guardia di Finanza in undici città a caccia di documenti e carte per approfondire l’ipotesi di reato di finanziamento illecito ai partiti. I pm indagano, a vario titolo, anche per appropriazione indebita ...

"L'inchiesta sulla Fondazione Open? Ho sempre rispettato la legge" : la difesa di Carrai : “Ho fiducia che la magistratura chiarirà presto la mia posizione. So di non aver commesso reati e di aver sempre svolto i miei compiti rispettando la legge”. Marco Carrai è tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla fondazione Open. Ex componente del consiglio di amministrazione dell’ente che ero stato costituito per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi si difende con poche ...