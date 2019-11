Fondazione Open | Renzi attacca di nuovo i pm | “Perquisire i miei finanziatori non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) “Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”. Un altro post su facebook in poche ore perre la magistratura. Matteotorna a commentare l’inchiesta della procura di Firenze sulla, la cassaforte della sua scalata al potere. I pm indagano, a vario titolo, per appropriazione indebita aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio, false comunicazioni sociali, traffico d’influenze. Nel registro degli indagati sono finiti Alberto Bianchi, ex presidente della, e Marco Carrai, amico personale dello stesso. Carrai, come Luca Lotti e Maria Elena Boschi, sedevano ...

petergomezblog : Fondazione Open, perquisizioni della Guardia Finanza ai finanziatori dell’ex cassaforte di Renzi in undici città… - petergomezblog : Fondazione Open, indagine per riciclaggio e altri reati: 20 perquisizioni in 11 città. la Guardia di Finanza a cacc… - matteorenzi : #Open era una fondazione, non un partito. Sostenere il contrario per mandare 300 finanzieri a perquisire all’alba f… -