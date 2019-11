Fondazione Open | proseguono le perquisizioni della Guardia di Finanza per accertare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Non erano venti come si era appreso ieri, ma oltre trenta ledisposte dalla procura di Firenze, guidata da Giuseppe Creazzo, nell’ambito dell’inchiesta sulla, l’ente privato nato per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi che per i pm sarebbe stata utilizzato come “un’articolazione di partito” senza rispettare la normativa sul finanziamento ai partiti. I finanzieri sarebbero ancora impegnati in alcuneche non sarebbe stato possibile eseguire o comunque portare a termine ieri. L’obiettivo è quello di acquisire documenti per chiarire i rapporti trae i suoi finanziatori, nessuno dei quali al momento sarebbe indagato. Le indagini sin qui svolte, si legge nel decreto di perquisizione, avrebbero fatto emergere “significativi intrecci” tra prestazioni professionali rese dell’ex presidente ...

petergomezblog : Fondazione Open, indagine per riciclaggio e altri reati: 20 perquisizioni in 11 città. la Guardia di Finanza a cacc… - petergomezblog : Fondazione Open, perquisizioni della Guardia Finanza ai finanziatori dell’ex cassaforte di Renzi in undici città… - matteorenzi : #Open era una fondazione, non un partito. Sostenere il contrario per mandare 300 finanzieri a perquisire all’alba f… -